Cabrera encabeza jornada del RAN Móvil con entrega de títulos agrarios en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 1 Junio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del Registro Agrario Nacional Móvil (RAN Móvil) en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO), donde autoridades de los tres niveles de gobierno acercaron trámites y orientación agraria a ejidatarios del municipio.

Durante la jornada se entregaron más de 90 certificados y títulos de propiedad. El Registro Agrario Nacional brindó 180 asesorías, la Procuraduría Agraria cerca de 190 y se realizaron más de 80 levantamientos de sobres sucesorios agrarios, entre otras gestiones concentradas en un mismo punto de atención.

Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del RAN Móvil en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Si hay alguien que tiene fe, esperanza y nunca se echa para atrás, siempre va para adelante, son todas y todos ustedes. Si hay alguien que representa la esperanza de este país, todos los días, desde muy temprano, que se levantan a trabajar con la esperanza firme y segura de que les va a ir bien, es la familia del campo”, dijo Roberto Cabrera.

Servicios agrarios bajo un mismo techo

La encargada de la Oficina del RAN, Anahí Carolina Ramírez Anaya, explicó que el esquema itinerante acerca los servicios a las y los ejidatarios para facilitar el acceso a trámites que suelen exigir traslados a oficinas fijas.

La entrega de más de 90 títulos de propiedad busca reducir el rezago jurídico que afecta a la mayoría de los ejidos del municipio. rotativo.com.mx

La titular de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en la entidad, Beatriz Hernández Luna, señaló que las mujeres realizan actividades relevantes en los ejidos y que por ello se les acompaña en estas jornadas.

La presencia del RAN Móvil en el municipio fue anticipada semanas atrás por la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro, quien había adelantado un operativo del registro para destrabar trámites de títulos en San Juan del Río, donde el rezago jurídico alcanza a la mayoría de los ejidos.

Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del RAN Móvil en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Tres niveles de gobierno en el CECUCO

En el evento estuvieron la senadora de la República, Beatriz Robles Gutiérrez; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Querétaro, Diego Cabrera Leal; la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro; el secretario de Ayuntamiento de San Juan del Río, Oscar Alcántara Peña, y el presidente de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos, José Amadeo Francisco Valerio Cruz.

La entrega de más de 90 títulos de propiedad busca reducir el rezago jurídico que afecta a la mayoría de los ejidos del municipio. rotativo.com.mx

La certeza jurídica sobre la tierra define el acceso de los ejidatarios a crédito, programas de apoyo y herencia ordenada, un terreno donde cada título entregado resta un expediente al rezago que arrastra el padrón agrario del municipio.