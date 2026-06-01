Cabrera encabeza jornada del RAN Móvil con entrega de títulos agrarios en San Juan del Río

La jornada reunió a los tres niveles de gobierno para entregar certificados de propiedad y acercar trámites a ejidatarios del municipio.

Roberto Cabrera Valencia y autoridades agrarias durante la entrega de títulos de propiedad en la jornada del RAN Móvil en el CECUCO.

Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del RAN Móvil en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 1 Junio de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del Registro Agrario Nacional Móvil (RAN Móvil) en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO), donde autoridades de los tres niveles de gobierno acercaron trámites y orientación agraria a ejidatarios del municipio.

Durante la jornada se entregaron más de 90 certificados y títulos de propiedad. El Registro Agrario Nacional brindó 180 asesorías, la Procuraduría Agraria cerca de 190 y se realizaron más de 80 levantamientos de sobres sucesorios agrarios, entre otras gestiones concentradas en un mismo punto de atención.

Roberto Cabrera Valencia y autoridades agrarias durante la entrega de t\u00edtulos de propiedad en la jornada del RAN M\u00f3vil en el CECUCO. Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del RAN Móvil en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río. rotativo.com.mx

“Si hay alguien que tiene fe, esperanza y nunca se echa para atrás, siempre va para adelante, son todas y todos ustedes. Si hay alguien que representa la esperanza de este país, todos los días, desde muy temprano, que se levantan a trabajar con la esperanza firme y segura de que les va a ir bien, es la familia del campo”, dijo Roberto Cabrera.

Servicios agrarios bajo un mismo techo

La encargada de la Oficina del RAN, Anahí Carolina Ramírez Anaya, explicó que el esquema itinerante acerca los servicios a las y los ejidatarios para facilitar el acceso a trámites que suelen exigir traslados a oficinas fijas.

Roberto Cabrera Valencia y autoridades agrarias durante la entrega de t\u00edtulos de propiedad en la jornada del RAN M\u00f3vil en el CECUCO. La entrega de más de 90 títulos de propiedad busca reducir el rezago jurídico que afecta a la mayoría de los ejidos del municipio. rotativo.com.mx

La titular de la Oficina de Representación de la Procuraduría Agraria en la entidad, Beatriz Hernández Luna, señaló que las mujeres realizan actividades relevantes en los ejidos y que por ello se les acompaña en estas jornadas.

La presencia del RAN Móvil en el municipio fue anticipada semanas atrás por la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro, quien había adelantado un operativo del registro para destrabar trámites de títulos en San Juan del Río, donde el rezago jurídico alcanza a la mayoría de los ejidos.

Roberto Cabrera Valencia y autoridades agrarias durante la entrega de t\u00edtulos de propiedad en la jornada del RAN M\u00f3vil en el CECUCO. Roberto Cabrera Valencia encabezó la jornada del RAN Móvil en el Centro Cultural y de Convenciones de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Tres niveles de gobierno en el CECUCO

En el evento estuvieron la senadora de la República, Beatriz Robles Gutiérrez; el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Querétaro, Diego Cabrera Leal; la coordinadora de Proyectos Regionales del Gobierno del Estado, Tania Ruiz Castro; el secretario de Ayuntamiento de San Juan del Río, Oscar Alcántara Peña, y el presidente de la Unión de Ejidos Adolfo López Mateos, José Amadeo Francisco Valerio Cruz.

Roberto Cabrera Valencia y autoridades agrarias durante la entrega de t\u00edtulos de propiedad en la jornada del RAN M\u00f3vil en el CECUCO. La entrega de más de 90 títulos de propiedad busca reducir el rezago jurídico que afecta a la mayoría de los ejidos del municipio. rotativo.com.mx

La certeza jurídica sobre la tierra define el acceso de los ejidatarios a crédito, programas de apoyo y herencia ordenada, un terreno donde cada título entregado resta un expediente al rezago que arrastra el padrón agrario del municipio.

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