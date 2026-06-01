DIF Querétaro abre convocatoria para adoptar niños de cuatro años en adelante

El Sistema Estatal DIF dará prioridad a grupos de hermanos y a menores con discapacidad durante el registro de aspirantes.

Cartel del DIF Estatal de Querétaro con familias ilustradas y los datos de la Convocatoria de Adopciones 2026.

El DIF Estatal de Querétaro difunde la Convocatoria de Adopciones 2026 bajo el lema La adopción cambia vidas.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- El Sistema Estatal DIF abrió la Convocatoria de Adopciones 2026, un registro que permanecerá disponible del 1 al 7 de junio para las familias queretanas interesadas en recibir a niñas, niños y adolescentes de cuatro años en adelante.

El director general del organismo, Óscar Gómez Niembro, informó que el trámite se realiza por medio de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y que la convocatoria da prioridad a los grupos de hermanos y a los menores que presentan alguna discapacidad.

La campaña, difundida bajo el lema "La adopción cambia vidas", atiende a un perfil que suele esperar más tiempo para encontrar familia. Mientras la mayoría de los aspirantes solicita a los más pequeños, la institución ha insistido en abrir camino a quienes superan los primeros años de vida o forman parte de un grupo de hermanos que no debe separarse.

¿Quiénes pueden participar y qué documentos se piden?

Gómez Niembro señaló que los solicitantes deben ser residentes de Querétaro. El registro se completa en un formulario en línea, donde la persona interesada captura sus datos personales y adjunta, en formato PDF, su credencial de elector y un comprobante de domicilio. Cuando se trata de una pareja, ambas personas deben registrarse por separado.

El organismo concentra su trabajo en la tutela de menores que perdieron el cuidado de su familia de origen, una población que la propia dependencia ha buscado reducir mediante procesos de reintegración. La adopción opera como vía cuando esa reintegración ya no resulta viable.

Querétaro también ha sumado adopciones internacionales en años recientes, aunque la mayoría de los procesos se resuelven con familias dentro del país.

Quienes busquen más información pueden comunicarse a los teléfonos 442 215 24 80 y 442 242 77 82 de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. El plazo para registrarse cierra el 7 de junio.

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