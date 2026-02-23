Querétaro, 23 de febrero de 2026. —Cuatro animales —los perros Ozzy y Canica, y los gatos Salem y Aisha— encontraron un nuevo hogar a través de las jornadas de adopción y campañas de difusión que impulsa la Secretaría de Bienestar Animal del Municipio de Querétaro.

Las adopciones se concretaron como parte de las acciones permanentes que realiza la dependencia en coordinación con asociaciones protectoras para fomentar la adopción responsable de perros y gatos en Querétaro.

La dependencia municipal lleva a cabo eventos periódicos y difunde perfiles de animales adoptables a través de redes sociales, una estrategia que ha incrementado el interés ciudadano por brindar segundas oportunidades.

La más reciente jornada de adopción se realizó en Plaza Hilvana, en colaboración con las asociaciones MÚN DOGS, Soy Único y RABSA, donde asistentes pudieron convivir con los animales y conocer sus historias.

Durante el evento, personal de la Secretaría orientó a los interesados sobre el proceso de adopción de perros y gatos en Querétaro. El objetivo, según la dependencia, es acercar la cultura de la adopción responsable a más espacios de convivencia social para facilitar que los animales en resguardo encuentren un hogar seguro.

Perros asegurados en operativos reciben atención médica en el Centro de Bienestar Animal de Lomas de Casa Blanca. Infografía Rotativo.

La secretaria de Bienestar Animal, Lennyz Meléndez Chacón, se reunió con representantes del Consejo de Bienestar Animal del Municipio de Celaya para compartir experiencias y explorar mecanismos de colaboración.

Meléndez Chacón señaló la importancia de construir puentes entre sociedad civil y autoridades para convertir las iniciativas en acciones con impacto en la comunidad.

En otro frente, la Secretaría realizó operativos en la delegación Felipe Carrillo Puerto y en la comunidad de Tlacote el Bajo tras denuncias ciudadanas por perros que deambulaban sin supervisión en la vía pública.

Los ejemplares asegurados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal en Lomas de Casa Blanca, donde reciben valoración médica, resguardo y seguimiento para su eventual reintegración responsable.

La dependencia recordó que permitir que los perros permanezcan en la calle los expone a atropellamientos, enfermedades y agresiones, conducta que puede constituir maltrato animal.

En caso de detectar un animal en situación de riesgo, la ciudadanía puede denunciar vía WhatsApp al número 442 455 2583 para que personal especializado intervenga.