Acuerdo federal buscará abaratar el jitomate tras meses de alza

La presidenta Claudia Sheinbaum firmará el miércoles el pacto con productores y comercializadores para que el campo llegue directo a las centrales de abasto.

Cajas de jitomate rojo apiladas en un mercado mayorista, con etiquetas de precio visibles al frente.

El jitomate acumula más de tres meses de alza en los mercados del país, según información oficial.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- El gobierno federal cerrará esta semana un acuerdo para frenar el precio del jitomate, uno de los productos que más ha presionado el gasto de los hogares en los últimos meses. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que firmará el pacto el miércoles con productores y comercializadores.

El producto acumula más de tres meses al alza por una escasez derivada de varios factores. El objetivo del acuerdo es acortar la cadena entre el campo y el consumidor.

"Muchas veces el incremento de precio viene por los intermediarios y lo que estamos buscando es que a las centrales de abasto llegue directamente el productor", explicó la mandataria.

En el esquema trabajan la Secretaría de Agricultura, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, junto con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor. Las tres dependencias han sostenido reuniones con centrales de abasto para ordenar la comercialización.

Una pieza más del control de precios

El movimiento se suma a los acuerdos voluntarios con que la administración ha intentado contener la inflación en la canasta básica, un esquema que en mayo reportó bajas en siete productos esenciales.

El paquete de acuerdos de precios mantiene en 910 pesos el costo de referencia de los productos básicos pactados con la agroindustria y los autoservicios.

A diferencia de esos pactos, ya consolidados, el del jitomate atiende un producto perecedero y de alta rotación, cuyo precio se mueve con rapidez según la oferta estacional. La apuesta oficial es que la entrada directa del productor a las centrales reduzca el margen que hoy capta el intermediario.

El resultado se medirá en los próximos días, cuando el acuerdo entre en vigor y las centrales comiencen a recibir el producto bajo el nuevo esquema.

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