Felifer Macías entrega renovado Parque Unidad Nacional en Querétaro

Querétaro, 1 de junio de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías entregó el Parque Unidad Nacional, un espacio que permanecía abandonado y que, tras una inversión de 4.9 millones de pesos, se convirtió en punto de encuentro para más de 4 mil 800 habitantes de la zona.
La rehabilitación nació de una petición vecinal, en particular de las niñas y niños del grupo musical Patitos con Chanclas, de la Casa de Cultura, quienes pidieron recuperar el terreno para tener un lugar seguro de convivencia, deporte y recreación.
La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx
"Ya urgía, porque ya aquí estaba totalmente abandonado y deteriorado", afirmó el alcalde al recorrer las nuevas instalaciones, que suman juegos infantiles, lonaria, reflectores y una zona de gimnasio al aire libre pensada también para adultos mayores.
Qué incluyó la renovación del Parque Unidad Nacional
La intervención rehabilitó de forma integral la cancha de usos múltiples con pintura, tableros de básquetbol renovados, porterías reparadas y nueva malla perimetral, una de las apuestas del Municipio por recuperar espacios deportivos de uso comunitario.
La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx
El área infantil estrenó juegos, andadores de adocreto, piso amortiguante y una velaria que brinda protección a las familias. En el gimnasio al aire libre se colocaron nuevos ejercitadores, luminarias, reflectores, bancas, aparcabicicletas y mobiliario urbano para reforzar la funcionalidad y la seguridad del lugar.
Una recuperación que se suma a otros parques
El Parque Unidad Nacional se integra a las obras municipales de recuperación de espacios públicos impulsadas por la administración capitalina, una línea de trabajo que también incluyó la rehabilitación de parques de mayor formato en distintas delegaciones.
La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx
La obra incorporó un mural que resalta la vocación cultural de la colonia y rinde homenaje a las niñas y niños de Patitos con Chanclas, cuya solicitud dio origen al proyecto que devolvió el espacio a las familias.