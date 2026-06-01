Felifer Macías entrega renovado Parque Unidad Nacional en Querétaro

La obra rescató una cancha, el área infantil y un gimnasio al aire libre que llevaban años en el olvido.

Felifer Macías recorre la cancha y los juegos infantiles del renovado Parque Unidad Nacional en Querétaro.

El presidente municipal Felifer Macías entregó el Parque Unidad Nacional tras una inversión de 4.9 millones de pesos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 1 de junio de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías entregó el Parque Unidad Nacional, un espacio que permanecía abandonado y que, tras una inversión de 4.9 millones de pesos, se convirtió en punto de encuentro para más de 4 mil 800 habitantes de la zona.

La rehabilitación nació de una petición vecinal, en particular de las niñas y niños del grupo musical Patitos con Chanclas, de la Casa de Cultura, quienes pidieron recuperar el terreno para tener un lugar seguro de convivencia, deporte y recreación.

Felifer Mac\u00edas recorre la cancha y los juegos infantiles del renovado Parque Unidad Nacional en Quer\u00e9taro. La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx

"Ya urgía, porque ya aquí estaba totalmente abandonado y deteriorado", afirmó el alcalde al recorrer las nuevas instalaciones, que suman juegos infantiles, lonaria, reflectores y una zona de gimnasio al aire libre pensada también para adultos mayores.

Qué incluyó la renovación del Parque Unidad Nacional

La intervención rehabilitó de forma integral la cancha de usos múltiples con pintura, tableros de básquetbol renovados, porterías reparadas y nueva malla perimetral, una de las apuestas del Municipio por recuperar espacios deportivos de uso comunitario.

Felifer Mac\u00edas recorre la cancha y los juegos infantiles del renovado Parque Unidad Nacional en Quer\u00e9taro. La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx

El área infantil estrenó juegos, andadores de adocreto, piso amortiguante y una velaria que brinda protección a las familias. En el gimnasio al aire libre se colocaron nuevos ejercitadores, luminarias, reflectores, bancas, aparcabicicletas y mobiliario urbano para reforzar la funcionalidad y la seguridad del lugar.

Una recuperación que se suma a otros parques

El Parque Unidad Nacional se integra a las obras municipales de recuperación de espacios públicos impulsadas por la administración capitalina, una línea de trabajo que también incluyó la rehabilitación de parques de mayor formato en distintas delegaciones.

Felifer Mac\u00edas recorre la cancha y los juegos infantiles del renovado Parque Unidad Nacional en Quer\u00e9taro. La obra beneficia a más de 4 mil 800 habitantes con canchas, área infantil y gimnasio al aire libre. rotativo.com.mx

La obra incorporó un mural que resalta la vocación cultural de la colonia y rinde homenaje a las niñas y niños de Patitos con Chanclas, cuya solicitud dio origen al proyecto que devolvió el espacio a las familias.

gobiernofelifer maciasinfraestructuraobras publicas

Reciente

Bomberos de San Juan del Río controlan el fuego junto a dos vehículos calcinados en el patio de un domicilio.
San Juan del Río

Fuego destruye autos y madera en SJR

El fuego consumió varios vehículos y madera dentro del inmueble, donde un tanque de gas LP de 20 kilos hizo temer una emergencia de mayores proporciones.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Querétaro en una jornada calurosa con ráfagas de viento entre edificios.
Querétaro

Calor y rachas de viento en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional prevé máximas de hasta 35°C, precipitaciones ligeras y rachas de viento con posibles tolvaneras en la entidad.

Vehículos con daños sobre la avenida Patos, en la zona oriente de San Juan del Río, tras un choque por alcance.
San Juan del Río

Por qué chocan los transportes

El impacto de un autobús de personal sobre la avenida Patos coincide con los factores que más siniestros provocan en el transporte local.

Fiscal general de Querétaro en conferencia de prensa sobre la vinculación a proceso del segundo implicado en el caso Corregidora.
Querétaro

'El Catracho', a prisión preventiva

El imputado, capturado en San Juan del Río, enfrenta cinco homicidios calificados y 12 tentativas de homicidio; un juez le dictó prisión preventiva justificada.