PAN abre a la ciudadanía la elección de su coordinación estatal en Querétaro

El partido fijó un calendario que arranca con el registro abierto y concluye el 31 de agosto con el nombre del ganador.

Dirigentes del PAN durante la conferencia para anunciar el proceso ciudadano de selección de la coordinación estatal en Querétaro.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, durante la presentación del proceso para definir la coordinación estatal del partido.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- El Partido Acción Nacional abrió a la ciudadanía la elección de quien encabezará su coordinación estatal en Querétaro, en un proceso interno que se extenderá durante los próximos meses rumbo a las elecciones de 2027.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, encabezó la presentación junto al secretario nacional de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas.

El dirigente estatal sostuvo que la definición del rumbo del partido no puede dejarse al azar. "Los proyectos exitosos no se construyen por ocurrencias ni por decisiones improvisadas", afirmó Arango.

Explicó que el objetivo no se reduce a elegir un nombre, sino a fortalecer un proyecto que, dijo, ha dado resultados a las familias queretanas durante casi tres décadas de gobiernos panistas.

Enmarcó la decisión como continuidad de la apertura ciudadana que la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero, impulsa en todo el país. El anuncio se suma a la ofensiva territorial que el blanquiazul activó en los 18 municipios del estado.

¿Cómo se elegirá la coordinación estatal?

Martínez Terrazas detalló el calendario que regirá la selección, el mismo que se aplicará en los otros 16 estados que renovarán gubernatura en 2027. El registro de aspirantes permanece abierto a cualquier ciudadano, no solo a militantes, a través de una aplicación digital del partido, y se mantendrá hasta el 26 de julio.

Entre el 27 y el 30 de julio se validarán los registros recibidos. Del 31 de julio al 10 de agosto se realizará una medición para revisar el conocimiento y el nivel de aceptación de cada perfil. Quienes superen esa etapa deberán reunir, entre el 10 y el 24 de agosto, un mínimo de 10 firmas de apoyo por sección electoral en todo el territorio estatal.

La fase final, del 24 al 30 de agosto, consistirá en una encuesta para identificar al aspirante con mayor respaldo social. El dirigente nacional indicó que la intención es que ni las cúpulas ni los acuerdos internos definan el resultado, sino la participación abierta de la sociedad.

El nombre de quien coordinará al PAN en Querétaro se dará a conocer el 31 de agosto. Con ese anuncio, el partido cerrará la primera ruta formal de un proceso que, en su narrativa, busca replicar el perfil ciudadano con el que llegó a la gubernatura en 2021, mientras sus figuras miden fuerzas de cara a las elecciones 2027.

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