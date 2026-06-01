PAN abre a la ciudadanía la elección de su coordinación estatal en Querétaro

Querétaro, 1 de junio de 2026.- El Partido Acción Nacional abrió a la ciudadanía la elección de quien encabezará su coordinación estatal en Querétaro, en un proceso interno que se extenderá durante los próximos meses rumbo a las elecciones de 2027.
El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, encabezó la presentación junto al secretario nacional de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Carlos Martínez Terrazas.
El dirigente estatal sostuvo que la definición del rumbo del partido no puede dejarse al azar. "Los proyectos exitosos no se construyen por ocurrencias ni por decisiones improvisadas", afirmó Arango.
Explicó que el objetivo no se reduce a elegir un nombre, sino a fortalecer un proyecto que, dijo, ha dado resultados a las familias queretanas durante casi tres décadas de gobiernos panistas.
Enmarcó la decisión como continuidad de la apertura ciudadana que la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero, impulsa en todo el país. El anuncio se suma a la ofensiva territorial que el blanquiazul activó en los 18 municipios del estado.
¿Cómo se elegirá la coordinación estatal?
Martínez Terrazas detalló el calendario que regirá la selección, el mismo que se aplicará en los otros 16 estados que renovarán gubernatura en 2027. El registro de aspirantes permanece abierto a cualquier ciudadano, no solo a militantes, a través de una aplicación digital del partido, y se mantendrá hasta el 26 de julio.
Entre el 27 y el 30 de julio se validarán los registros recibidos. Del 31 de julio al 10 de agosto se realizará una medición para revisar el conocimiento y el nivel de aceptación de cada perfil. Quienes superen esa etapa deberán reunir, entre el 10 y el 24 de agosto, un mínimo de 10 firmas de apoyo por sección electoral en todo el territorio estatal.
La fase final, del 24 al 30 de agosto, consistirá en una encuesta para identificar al aspirante con mayor respaldo social. El dirigente nacional indicó que la intención es que ni las cúpulas ni los acuerdos internos definan el resultado, sino la participación abierta de la sociedad.
El nombre de quien coordinará al PAN en Querétaro se dará a conocer el 31 de agosto. Con ese anuncio, el partido cerrará la primera ruta formal de un proceso que, en su narrativa, busca replicar el perfil ciudadano con el que llegó a la gubernatura en 2021, mientras sus figuras miden fuerzas de cara a las elecciones 2027.