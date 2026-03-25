San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. —San Juan del Río no tiene casos confirmados de gusano barrenador del ganado, pero su Secretaría de Desarrollo Rural ya activó un operativo preventivo que incluye brigadas de capacitación, distribución de mochilas fumigadoras y kits con medicamento larvicida para los productores del municipio.
La medida responde al avance de la plaga en el estado: según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Querétaro acumula ya 50 casos activos confirmados, distribuidos principalmente en municipios serranos como Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.
La advertencia del titular de la dependencia municipal, Adrián Miranda Bárcenas, es directa: la ausencia de casos no garantiza inmunidad. La mosca Cochliomyia hominivorax —causante de la plaga— puede detectar el olor de sangre y heridas a distancias de hasta 30 kilómetros, lo que hace prácticamente inevitable su llegada al municipio si la plaga continúa extendiéndose.
En Tequisquiapan ya se registraron dos casos, el municipio vecino más cercano al área de influencia de San Juan del Río en el corredor ganadero del sur del estado.
Programa municipal: fumigación y medicamento para 400 productores
Para hacer frente al riesgo, la Secretaría de Desarrollo Rural dispone de un presupuesto de 650,000 pesos destinado a adquirir dos insumos principales: mochilas aspersoras de campo y paquetes del larvicida Mega Azul, producto de amplia trayectoria entre los ganaderos de la región para el tratamiento de heridas infestadas.
Miranda Bárcenas explicó que cualquier productor ganadero del municipio podrá incorporarse al programa de distribución solicitando los implementos directamente ante la dependencia.
El municipio cuenta con una estimación superior a 400 unidades de producción pecuaria, con predominio de ganado bovino y equinos. Serán estos productores los primeros convocados, aunque el funcionario aclaró que animales de corral y mascotas también son susceptibles a la infestación si presentan heridas abiertas sin atender.
¿Cómo identificar una infestación de gusano barrenador en el ganado?
El protocolo de revisión que recomiendan las autoridades municipales apunta a dos momentos críticos: el parto —revisando el ombligo del becerro recién nacido— y cualquier herida abierta en el animal, ya sea por descorne, marcaje, castración o lesión accidental.
La mosca deposita sus huevecillos en esas heridas, y las larvas emergen en menos de 24 horas para alimentarse del tejido vivo, profundizando la lesión si no se interviene a tiempo. El tratamiento consiste en limpiar la herida, retirar las larvas y aplicar el larvicida de inmediato.
Las brigadas sanitarias desplegadas por la Secretaría se enfocan por ahora en capacitación directa a ganaderos, y Miranda Bárcenas anunció que buscará extender esa instrucción a los delegados municipales para que la información llegue a las comunidades más alejadas.
Hasta el momento, la dependencia no ha confirmado coordinación formal con el sector veterinario privado ni con la asociación ganadera local para articular el operativo preventivo.