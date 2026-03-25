San Juan del Río activa brigadas y reparte kits contra el gusano barrenador

Municipio distribuirá mochilas fumigadoras y medicamento larvicida a ganaderos locales.

Ganadero revisando ganado bovino en corral de San Juan del Río ante alerta por gusano barrenador en Querétaro

Adrián Miranda Bárcenas, secretario de Desarrollo Rural de San Juan del Río, informó sobre el operativo preventivo ante la plaga que avanza en la región serrana del estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 25 de marzo de 2026. —San Juan del Río no tiene casos confirmados de gusano barrenador del ganado, pero su Secretaría de Desarrollo Rural ya activó un operativo preventivo que incluye brigadas de capacitación, distribución de mochilas fumigadoras y kits con medicamento larvicida para los productores del municipio.

La medida responde al avance de la plaga en el estado: según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), Querétaro acumula ya 50 casos activos confirmados, distribuidos principalmente en municipios serranos como Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.

La advertencia del titular de la dependencia municipal, Adrián Miranda Bárcenas, es directa: la ausencia de casos no garantiza inmunidad. La mosca Cochliomyia hominivorax —causante de la plaga— puede detectar el olor de sangre y heridas a distancias de hasta 30 kilómetros, lo que hace prácticamente inevitable su llegada al municipio si la plaga continúa extendiéndose.

En Tequisquiapan ya se registraron dos casos, el municipio vecino más cercano al área de influencia de San Juan del Río en el corredor ganadero del sur del estado.

Programa municipal: fumigación y medicamento para 400 productores

Para hacer frente al riesgo, la Secretaría de Desarrollo Rural dispone de un presupuesto de 650,000 pesos destinado a adquirir dos insumos principales: mochilas aspersoras de campo y paquetes del larvicida Mega Azul, producto de amplia trayectoria entre los ganaderos de la región para el tratamiento de heridas infestadas.

Miranda Bárcenas explicó que cualquier productor ganadero del municipio podrá incorporarse al programa de distribución solicitando los implementos directamente ante la dependencia.

El municipio cuenta con una estimación superior a 400 unidades de producción pecuaria, con predominio de ganado bovino y equinos. Serán estos productores los primeros convocados, aunque el funcionario aclaró que animales de corral y mascotas también son susceptibles a la infestación si presentan heridas abiertas sin atender.

¿Cómo identificar una infestación de gusano barrenador en el ganado?

El protocolo de revisión que recomiendan las autoridades municipales apunta a dos momentos críticos: el parto —revisando el ombligo del becerro recién nacido— y cualquier herida abierta en el animal, ya sea por descorne, marcaje, castración o lesión accidental.

La mosca deposita sus huevecillos en esas heridas, y las larvas emergen en menos de 24 horas para alimentarse del tejido vivo, profundizando la lesión si no se interviene a tiempo. El tratamiento consiste en limpiar la herida, retirar las larvas y aplicar el larvicida de inmediato.

Las brigadas sanitarias desplegadas por la Secretaría se enfocan por ahora en capacitación directa a ganaderos, y Miranda Bárcenas anunció que buscará extender esa instrucción a los delegados municipales para que la información llegue a las comunidades más alejadas.

Hasta el momento, la dependencia no ha confirmado coordinación formal con el sector veterinario privado ni con la asociación ganadera local para articular el operativo preventivo.

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