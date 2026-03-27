Entregan 184 escrituras del programa de regularización en Querétaro

El programa municipal otorga certeza jurídica a colonias con asentamientos irregulares en la capital.

Entrega de escrituras públicas del programa de regularización territorial en Querétaro a familias beneficiarias

El alcalde Felifer Macías durante la entrega simbólica de escrituras públicas a familias de colonias irregulares en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Un total de 184 personas de al menos 13 colonias del municipio de Querétaro recibieron escrituras públicas a través del Programa de Regularización Territorial, con lo cual obtuvieron certeza jurídica sobre predios que habitaban desde hace más de 13 años sin documentación legal que respaldara su posesión. La entrega abarca dos vertientes: asentamientos humanos y predios familiares.

El esquema municipal atiende a poseedores de terrenos en situación irregular que no contaban con el respaldo documental exigido tanto por la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares del estado como por la Ley Agraria en materia ejidal.

Entrega de escrituras p\u00fablicas del programa de regularizaci\u00f3n territorial en Quer\u00e9taro a familias beneficiarias Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx

Gerardo Romero, secretario de Desarrollo Urbano, precisó que la dependencia acompañó a las familias durante un proceso que en algunos casos se extendió por más de una década.

"Es uno de los documentos más importantes", señaló el funcionario al referirse a la escritura pública como garantía patrimonial.

De las escrituras entregadas de manera simbólica, cinco corresponden a la vertiente de predios familiares y cinco más al asentamiento humano Lindavista.

Entrega de escrituras p\u00fablicas del programa de regularizaci\u00f3n territorial en Quer\u00e9taro a familias beneficiarias Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx

El alcalde Felifer Macías indicó que el programa forma parte de los compromisos de su administración en materia de ordenamiento territorial.

Colonias beneficiadas por la regularización en Querétaro

En la vertiente de asentamientos humanos, las localidades incluidas son Lindavista, Bosques del Cimatario, Juan Diego, Proyección 2000 y Revolución.

Entrega de escrituras p\u00fablicas del programa de regularizaci\u00f3n territorial en Quer\u00e9taro a familias beneficiarias Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx

Por el lado de predios familiares figuran colonias como Corea, Cerro de la Cruz, San José Buenavista, Cerro Colorado, Pie de Gallo, San Miguelito, Tlacote El Bajo y Mompaní — varias de ellas ubicadas en la periferia sur y poniente de la capital, zonas donde la irregularidad en la tenencia de la tierra ha sido un problema recurrente durante décadas.

¿Qué implica tener escrituras públicas para estas familias?

La obtención del documento permite a los beneficiarios inscribir formalmente su propiedad ante el Registro Público de la Propiedad, lo que abre la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, realizar mejoras con financiamiento y transmitir el patrimonio de forma legal a sus descendientes.

Para quienes llevaban 13 años en la irregularidad, el trámite resuelve una vulnerabilidad que les impedía aprovechar plenamente sus predios.

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