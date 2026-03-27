Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Un total de 184 personas de al menos 13 colonias del municipio de Querétaro recibieron escrituras públicas a través del Programa de Regularización Territorial, con lo cual obtuvieron certeza jurídica sobre predios que habitaban desde hace más de 13 años sin documentación legal que respaldara su posesión. La entrega abarca dos vertientes: asentamientos humanos y predios familiares.
El esquema municipal atiende a poseedores de terrenos en situación irregular que no contaban con el respaldo documental exigido tanto por la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares del estado como por la Ley Agraria en materia ejidal.
Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx
Gerardo Romero, secretario de Desarrollo Urbano, precisó que la dependencia acompañó a las familias durante un proceso que en algunos casos se extendió por más de una década.
"Es uno de los documentos más importantes", señaló el funcionario al referirse a la escritura pública como garantía patrimonial.
De las escrituras entregadas de manera simbólica, cinco corresponden a la vertiente de predios familiares y cinco más al asentamiento humano Lindavista.
Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx
El alcalde Felifer Macías indicó que el programa forma parte de los compromisos de su administración en materia de ordenamiento territorial.
Colonias beneficiadas por la regularización en Querétaro
En la vertiente de asentamientos humanos, las localidades incluidas son Lindavista, Bosques del Cimatario, Juan Diego, Proyección 2000 y Revolución.
Beneficiarios del programa de regularización territorial muestran los documentos que acreditan la propiedad de sus predios. rotativo.com.mx
Por el lado de predios familiares figuran colonias como Corea, Cerro de la Cruz, San José Buenavista, Cerro Colorado, Pie de Gallo, San Miguelito, Tlacote El Bajo y Mompaní — varias de ellas ubicadas en la periferia sur y poniente de la capital, zonas donde la irregularidad en la tenencia de la tierra ha sido un problema recurrente durante décadas.
¿Qué implica tener escrituras públicas para estas familias?
La obtención del documento permite a los beneficiarios inscribir formalmente su propiedad ante el Registro Público de la Propiedad, lo que abre la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, realizar mejoras con financiamiento y transmitir el patrimonio de forma legal a sus descendientes.
Para quienes llevaban 13 años en la irregularidad, el trámite resuelve una vulnerabilidad que les impedía aprovechar plenamente sus predios.