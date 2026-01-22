México, 22 de enero de 2026. — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch confirmó la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Botox", presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya. El operativo se desplegó en la tenencia de Cenobio Moreno del municipio de Apatzingán, Michoacán, donde participaron más de 30 unidades terrestres del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, además de helicópteros artillados BlackHawk. Las autoridades aseguraron explosivos improvisados durante el operativo, informó García Harfuch.
"El Botox" enfrentaba múltiples órdenes de aprehensión por delitos de extorsión, secuestro y homicidio. Las autoridades lo señalan como autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ejecutado en octubre de 2025 tras denunciar extorsiones contra productores de limón. El gobierno estadounidense ofrecía cinco millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura, mientras la Fiscalía de Michoacán ofrecía 100 mil pesos, precisó el secretario de Seguridad.
El grupo criminal Los Blancos de Troya opera en la región de Tierra Caliente y mantiene alianzas con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La organización surgió en 2015 bajo la apariencia de autodefensa pero evolucionó hacia actividades de extorsión sistemática contra productores, cortadores, empacadores y transportistas de limón. García Harfuch explicó que Sepúlveda Arellano ya había sido detenido en 2018 por el Ejército Mexicano pero posteriormente fue liberado.
El fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña aseguró que técnica, científica y jurídicamente está comprobado que "El Botox" participó en el homicidio de Bernardo Bravo. Las investigaciones identificaron que el líder citrícola fue trasladado a un rancho ubicado entre Cenobio Moreno y la carretera federal Apatzingán-Buenavista, donde fue ejecutado. La captura se produjo días después de que Sepúlveda Arellano difundiera videos dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a García Harfuch negando su participación en el crimen, mencionó el fiscal.
Operativo desplegó 30 unidades y helicópteros
El operativo inició durante la tarde del miércoles 21 de enero cuando pobladores de Cenobio Moreno reportaron el descenso de helicópteros artillados sobrevolando la zona a baja altura. Fuentes locales confirmaron la participación de aeronaves BlackHawk de la Guardia Nacional y vehículos terrestres de la Fiscalía General del Estado. El cerco se mantuvo durante horas hasta concretar la detención del presunto líder criminal, indicó García Harfuch.
Durante los últimos meses, "El Botox" difundió múltiples videos en redes sociales exigiendo la liberación de su esposa e hija, quienes fueron detenidas en octubre de 2025 en Cenobio Moreno cuando transportaban dinero presuntamente obtenido de extorsiones. En sus mensajes acusó a las autoridades de represalias y lanzó señalamientos contra la familia de Bernardo Bravo. El secretario reafirmó que la detención del presunto criminal era un objetivo prioritario del gabinete de seguridad federal y del estado de Michoacán.