Kuri y Chepe Guerrero acuerdan 50 mdp en obra pública para Corregidora

Mauricio Kuri y el alcalde Chepe Guerrero detallan inversión en infraestructura para el municipio.

Gobernador Mauricio Kuri durante el programa Café con Kuri en San Juan del Río, Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la edición de Café con Kuri en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 17 de marzo de 2026. — Una inversión de 50 millones de pesos en obra pública se destinará a Corregidora, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González durante el programa Café con Kuri transmitido desde San Juan del Río.

El acuerdo surgió tras una reunión de trabajo con el alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala, a quien Kuri invitó también a un encuentro con el coordinador de la bancada del PAN en el Senado.

Corregidora se ubica entre los municipios con mejor calidad de vida del país, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y su crecimiento poblacional ha generado demanda creciente en infraestructura municipal.

La inversión de 50 mdp busca atender necesidades específicas de la demarcación, aunque el gobernador no detalló los rubros concretos que cubrirá el recurso.

Kuri indicó que la reunión con Guerrero Trápala también sirvió para alinear agenda con el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores.

Ambos mandatarios locales se trasladaron al encuentro con Anaya, donde abordaron temas legislativos, entre ellos la regulación de celulares y redes sociales que impulsa el PAN en el Senado.

El mandatario estatal reconoció la relación de trabajo con el alcalde de Corregidora y subrayó la importancia de coordinar los tres niveles de gobierno en materia de inversión pública.

La reunión con el coordinador del PAN en el Senado se realizó el domingo previo al programa.

Coordinación PAN: Kuri, Guerrero y Anaya alinean agenda

Durante el encuentro dominical, el gobernador y el alcalde de Corregidora abordaron con Anaya Cortés el impulso a la ley sobre celulares y redes sociales, uno de los temas prioritarios que la bancada panista busca posicionar en el periodo de sesiones del Senado. Kuri señaló que la relación con el coordinador ha sido consistente.

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