Corregidora, 17 de marzo de 2026. — Una inversión de 50 millones de pesos en obra pública se destinará a Corregidora, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González durante el programa Café con Kuri transmitido desde San Juan del Río.
El acuerdo surgió tras una reunión de trabajo con el alcalde Josué "Chepe" Guerrero Trápala, a quien Kuri invitó también a un encuentro con el coordinador de la bancada del PAN en el Senado.
Corregidora se ubica entre los municipios con mejor calidad de vida del país, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y su crecimiento poblacional ha generado demanda creciente en infraestructura municipal.
La inversión de 50 mdp busca atender necesidades específicas de la demarcación, aunque el gobernador no detalló los rubros concretos que cubrirá el recurso.
Kuri indicó que la reunión con Guerrero Trápala también sirvió para alinear agenda con el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores.
Ambos mandatarios locales se trasladaron al encuentro con Anaya, donde abordaron temas legislativos, entre ellos la regulación de celulares y redes sociales que impulsa el PAN en el Senado.
El mandatario estatal reconoció la relación de trabajo con el alcalde de Corregidora y subrayó la importancia de coordinar los tres niveles de gobierno en materia de inversión pública.
La reunión con el coordinador del PAN en el Senado se realizó el domingo previo al programa.
Coordinación PAN: Kuri, Guerrero y Anaya alinean agenda
Durante el encuentro dominical, el gobernador y el alcalde de Corregidora abordaron con Anaya Cortés el impulso a la ley sobre celulares y redes sociales, uno de los temas prioritarios que la bancada panista busca posicionar en el periodo de sesiones del Senado. Kuri señaló que la relación con el coordinador ha sido consistente.