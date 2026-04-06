Corregidora, 6 de abril de 2026. — Las cámaras corporales, la videograbación a bordo de patrullas y los sistemas de monitoreo 360 grados se han convertido en la principal herramienta de control interno y transparencia de la policía municipal de Corregidora, aseguró el presidente municipal Josué David Guerrero Trápala, quien descartó bajas recientes de elementos por malas prácticas y recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos durante la actual administración.

El edil atribuyó el resultado al blindaje tecnológico y a la selección estricta del personal operativo.

El diagnóstico se inscribe en la estrategia que arrancó desde los primeros 100 días de la gestión municipal, cuando el alcalde reclutó a 30 elementos nuevos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y entregó un paquete de patrullas como parte del refuerzo operativo.

Aquella reingeniería se tradujo, meses después, en una reducción del 8% en el índice delictivo durante los últimos tres meses de 2024, según reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional confirmados por la propia corporación.

Guerrero Trápala sostuvo que la tecnología disponible en las patrullas funciona como mecanismo preventivo frente a cualquier conducta irregular, porque cada intervención queda documentada de manera íntegra desde el contacto inicial con el ciudadano hasta la conclusión del servicio.

Indicó que esta cobertura audiovisual desincentiva prácticas como los intentos de soborno, que en el municipio no son un fenómeno recurrente de detenciones según el propio alcalde.

"La tecnología que hoy tenemos en la corporación, como las bodycams, el video a bordo en patrullas y los sistemas de monitoreo, inhibe tanto al ciudadano como al propio elemento de incurrir en alguna conducta indebida", expuso el presidente municipal durante su mensaje.

Corregidora sostiene filtros estrictos en reclutamiento policial

El alcalde explicó que la corporación mantiene estándares rigurosos en los exámenes de control de confianza y en cada etapa del proceso de reclutamiento, condición que según él garantiza perfiles idóneos dentro del cuerpo operativo.

Puntualizó que durante la administración actual no se han registrado bajas recientes de elementos atribuibles a malas prácticas documentadas, lo que a su juicio refleja la efectividad de los filtros aplicados al ingreso y a la permanencia.

En el terreno de los derechos humanos, el edil informó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no ha recibido recomendaciones formales por parte de la Comisión estatal durante el actual periodo.

Guerrero Trápala vinculó este resultado con la capacitación permanente del personal operativo y con la supervisión directa sobre los servicios que realizan los elementos en campo, aunque llamó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad.

El refuerzo tecnológico y humano se complementa con la coordinación interinstitucional con fuerzas federales, que entre 2025 y lo que va de 2026 sumó 90 acciones conjuntas entre patrullajes coordinados con la Guardia Nacional y colaboración con la 17ª Zona Militar.

El municipio reconoció este respaldo en febrero durante una ceremonia encabezada por el propio alcalde.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar irregularidades de la policía municipal en Corregidora?

Guerrero Trápala pidió a la población canalizar cualquier queja o señalamiento sobre el desempeño de los elementos policiales a través de los mecanismos de denuncia municipales, al considerar que la retroalimentación ciudadana es la base para corregir fallas en el servicio.

"Apostamos mucho a la selección y al reclutamiento, porque no cualquiera pasa los filtros. Invitamos a la ciudadanía a denunciar si hay un mal servicio, porque solo así podemos mejorar", concluyó el presidente municipal.