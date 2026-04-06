Corregidora, 6 de abril de 2026. — Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora recibirán un aumento salarial del 16 por ciento a partir de esta quincena y accederán a un paquete de descuentos, becas y apoyos gestionados con universidades y empresas locales, como parte de la estrategia Aliados presentada por el presidente municipal, Josué David Guerrero Trápala.

El programa articula al gobierno municipal, instituciones educativas y el sector privado bajo un esquema de corresponsabilidad orientado al bienestar de los policías y sus familias.

Durante el acto cívico en el que se formalizó el esquema, el alcalde sostuvo que la seguridad pública no se agota en operativos ni en equipamiento, y que las condiciones de vida de quienes patrullan las calles inciden directamente en los resultados de la corporación.

Meses atrás, el propio edil había anticipado en un anuncio sobre el incremento salarial del 16 por ciento que el ajuste combinaría un componente extraordinario del 12 por ciento con el 4 por ciento anual correspondiente, financiado con recursos propios de la administración.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora asisten al acto cívico donde se formalizó el paquete de beneficios. rotativo.com.mx

El paquete de beneficios integrados a la estrategia contempla descuentos comerciales, apoyos económicos, acceso a programas educativos y oportunidades de desarrollo profesional, con la participación de instituciones como la Universidad TecMilenio, UNEA y la Universidad de Londres, entre otras.

Esta última institución ya había colaborado previamente con la corporación, cuando veinte elementos concluyeron un curso de liderazgo y habilidades blandas impartido por TecMilenio en octubre del año pasado.

“El incremento del 16 por ciento es un reconocimiento porque su trabajo lo exige, sus resultados lo respaldan y su compromiso lo merece”, expresó Guerrero Trápala ante los uniformados, al precisar que el ajuste comenzará a reflejarse en la nómina correspondiente a la presente quincena.

El alcalde agregó que detrás de cada uniforme hay disciplina y vocación de servicio que no pueden pasar desapercibidas.

Corregidora, cuarto lugar nacional en percepción de seguridad

El presidente municipal citó mediciones recientes que colocan a Corregidora como el cuarto municipio del país con mayor percepción ciudadana de seguridad, resultado que atribuyó al trabajo diario de los elementos operativos y a la coordinación con fuerzas federales.

En esa línea, el ayuntamiento ya había reconocido a la Guardia Nacional y a la 17ª Zona Militar por 90 acciones conjuntas desarrolladas entre 2025 y lo que va de 2026.

Guerrero Trápala convocó a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a incorporarse a la estrategia, con el propósito de ampliar la red de beneficios disponibles para los elementos.

El llamado se extendió también a la ciudadanía, a la que pidió reconocer y respetar la labor policial, bajo el argumento de que cada intervención responde a la protección de la población.





Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora asisten al acto cívico donde se formalizó el paquete de beneficios. rotativo.com.mx

¿Qué empresas e instituciones integran la estrategia Aliados?

El esquema suma a universidades privadas del municipio y a comercios establecidos que aportan descuentos, becas y programas de capacitación. La administración municipal adelantó que el padrón de aliados seguirá creciendo conforme más empresas se sumen al programa, sin que hasta el momento se haya publicado un listado oficial completo.

En el cierre del mensaje, el alcalde sostuvo que el programa representa un reconocimiento tangible al esfuerzo cotidiano de la corporación. “Lo menos que podemos hacer desde el gobierno, junto con empresarios y sociedad, es reconocerles más con apoyos, incentivos, descuentos y mejores condiciones de vida”, concluyó, al insistir en que más sectores respalden a quienes cuidan el municipio.