San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Cinco calles del tradicional Barrio de La Concepción, en San Juan del Río, fueron entregadas tras una rehabilitación integral que incluyó empedrado, carpeta asfáltica y nuevas redes de agua potable y drenaje sanitario, con una inversión de 7.8 millones de pesos que beneficia a más de 2,200 habitantes de la zona.
El barrio, uno de los más antiguos de la cabecera municipal, presentaba deterioro en sus vialidades y problemas recurrentes de inundación durante la temporada de lluvias.
Los trabajos abarcaron 521 metros lineales de vialidad en las calles Puente de Fierro, Santa Matilde, Cedros, Ciprés y Pinos, donde también se renovaron redes de agua potable y drenaje en la demarcación.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado Tovar, detalló que las mejoras incluyeron 975 metros cuadrados de banquetas, 4,200 metros cuadrados de empedrado empacado en mortero y 1,813 metros cuadrados de pavimento de carpeta asfáltica.
Vista de las calles rehabilitadas con empedrado empacado en mortero y nuevas banquetas en el barrio tradicional. rotativo.com.mx
A ello se sumaron 478 metros lineales de infraestructura hidráulica y 407 metros lineales de drenaje sanitario.
El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, señaló que la obra representa un cambio significativo para la fisonomía del barrio.
"La obra más cálida es la obra social", expresó el alcalde al referirse al impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.
Vecinos reconocen mejora en seguridad patrimonial tras rehabilitación vial
Guillermo Valdés, presidente del comité de obra, agradeció la atención a la solicitud de los habitantes y reconoció que los trabajos representan una mejora en la vida diaria de las familias.
Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la entrega de obras en el Barrio de La Concepción, San Juan del Río. rotativo.com.mx
Precisó que la rehabilitación también fortalece la seguridad patrimonial en el Barrio de La Concepción, al resolver las afectaciones que se generaban durante la temporada de lluvias.
La inversión de 7.8 millones de pesos forma parte de las acciones de mejoramiento de vialidades en San Juan del Río que el gobierno estatal ha impulsado en coordinación con el municipio.