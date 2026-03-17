Rehabilitan calles del Barrio de La Concepción en San Juan del Río

Cinco vialidades reciben empedrado, carpeta asfáltica y nuevas redes de agua potable y drenaje.

Rehabilitación de calles en el Barrio de La Concepción en San Juan del Río con empedrado y carpeta asfáltica nueva

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la entrega de obras en el Barrio de La Concepción, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de marzo de 2026. — Cinco calles del tradicional Barrio de La Concepción, en San Juan del Río, fueron entregadas tras una rehabilitación integral que incluyó empedrado, carpeta asfáltica y nuevas redes de agua potable y drenaje sanitario, con una inversión de 7.8 millones de pesos que beneficia a más de 2,200 habitantes de la zona.

El barrio, uno de los más antiguos de la cabecera municipal, presentaba deterioro en sus vialidades y problemas recurrentes de inundación durante la temporada de lluvias.

Los trabajos abarcaron 521 metros lineales de vialidad en las calles Puente de Fierro, Santa Matilde, Cedros, Ciprés y Pinos, donde también se renovaron redes de agua potable y drenaje en la demarcación.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado Tovar, detalló que las mejoras incluyeron 975 metros cuadrados de banquetas, 4,200 metros cuadrados de empedrado empacado en mortero y 1,813 metros cuadrados de pavimento de carpeta asfáltica.

Rehabilitaci\u00f3n de calles en el Barrio de La Concepci\u00f3n en San Juan del R\u00edo con empedrado y carpeta asf\u00e1ltica nueva Vista de las calles rehabilitadas con empedrado empacado en mortero y nuevas banquetas en el barrio tradicional. rotativo.com.mx

A ello se sumaron 478 metros lineales de infraestructura hidráulica y 407 metros lineales de drenaje sanitario.

El presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, señaló que la obra representa un cambio significativo para la fisonomía del barrio.

"La obra más cálida es la obra social", expresó el alcalde al referirse al impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

Vecinos reconocen mejora en seguridad patrimonial tras rehabilitación vial

Guillermo Valdés, presidente del comité de obra, agradeció la atención a la solicitud de los habitantes y reconoció que los trabajos representan una mejora en la vida diaria de las familias.

Rehabilitaci\u00f3n de calles en el Barrio de La Concepci\u00f3n en San Juan del R\u00edo con empedrado y carpeta asf\u00e1ltica nueva Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la entrega de obras en el Barrio de La Concepción, San Juan del Río. rotativo.com.mx

Precisó que la rehabilitación también fortalece la seguridad patrimonial en el Barrio de La Concepción, al resolver las afectaciones que se generaban durante la temporada de lluvias.

La inversión de 7.8 millones de pesos forma parte de las acciones de mejoramiento de vialidades en San Juan del Río que el gobierno estatal ha impulsado en coordinación con el municipio.

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