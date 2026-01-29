Querétaro, 29 de enero de 2026.- La actividad económica de Querétaro registró una contracción de 1.4% durante el tercer trimestre de 2025 respecto al periodo abril-junio, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En comparación anual, la entidad reportó un retroceso de 0.3% frente al mismo periodo de 2024, aunque el sector agropecuario mostró un comportamiento opuesto con un crecimiento de 28.2 por ciento.
El desempeño coloca a Querétaro entre las 17 entidades que presentaron números negativos en la variación trimestral, junto con estados como Campeche (-3.8%), Coahuila (-2.4%) y Nuevo León (-1.2%). La contracción económica en Querétaro contrasta con el dinamismo observado en Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí, que lideraron los crecimientos a nivel nacional.
Las actividades secundarias —que incluyen manufactura, construcción y minería— fueron las más afectadas en la entidad, con una caída de 3.6% anual. Este comportamiento refleja las dificultades del sector industrial queretano en un contexto de menor demanda y ajustes en cadenas productivas que afectan a la región del Bajío.
Gráfica del ITAEE que muestra la contracción económica de Querétaro con índice cercano a 100 puntos base 2018.Sector agropecuario de Querétaro lidera crecimiento nacional
El contraste más significativo se observa en las actividades primarias. Querétaro registró un incremento de 28.2% anual en su sector agropecuario, ubicándose como la cuarta entidad con mayor crecimiento en este rubro a nivel nacional, solo por debajo de Colima (48.2%), Baja California Sur (32.9%) y Tlaxcala (31.0%). La contribución de la entidad a la variación real de las actividades primarias nacionales alcanzó 0.61 puntos porcentuales.
En cuanto a las actividades terciarias —comercio y servicios—, Querétaro mostró un crecimiento modesto de 1.0% anual, contribuyendo con 0.02 puntos a la variación nacional. Este sector representa la mayor proporción de la economía estatal y su estabilidad amortiguó parcialmente el impacto de la caída industrial.
El ITAEE incorpora información preliminar de actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, por lo que debe considerarse un indicador de tendencia económica en el corto plazo. La próxima actualización del indicador se publicará el 29 de abril de 2026 con datos del cuarto trimestre de 2025.