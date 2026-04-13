Roberto Cabrera gestiona 3.15 mdp federales para restaurar dos templos en San Juan del Río

Gestión municipal logra recursos federales con el proyecto mejor evaluado del programa de Ciudades Patrimonio Mundial

Restauración templos San Juan del Río: Roberto Cabrera anuncia 3.15 millones federales en Parroquia San Juan Bautista

La Parroquia de San Juan Bautista fue la sede del anuncio tras concluir su primera etapa de restauración con 4.8 mdp.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río que encabeza Roberto Cabrera Valencia gestionó 3 millones 150 mil pesos de recursos federales para la restauración de los templos de San Juan de Dios y la Capilla de Jesusito de la Portería, ambos ubicados en el Centro Histórico.

El proyecto presentado por el municipio obtuvo la calificación más alta del Programa de Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) de la Secretaría de Cultura federal, con 54 puntos sobre un máximo de 60, lo que motivó la asignación de los recursos.

Con la aportación municipal del 30 por ciento, la inversión total se acerca a los 4 millones de pesos.

El anuncio fue hecho por Elisa Ruiz Covarrubias, directora de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, durante un evento celebrado en en el centro místico de San Juan del Río, donde se cerró formalmente la primera etapa de obras del programa.

Esa intervención previa, reportada por Rotativo a finales de 2025, se ejecutó con una inversión de 4.8 millones de pesos y abarcó trabajos en bóvedas, cúpulas, cantera y herrería del templo del siglo XVII.

Ruiz Covarrubias detalló que el proyecto sanjuanense pasó por dos filtros: el comité dictaminador técnico y el consejo directivo del programa, en el que participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Sedatu, la Secretaría de Turismo y el órgano interno de control.

Restauraci\u00f3n templos San Juan del R\u00edo: Roberto Cabrera anuncia 3.15 millones federales en Parroquia San Juan Bautista Los recursos se destinarán a los templos de San Juan de Dios y Capilla de Jesusito de la Portería en el Centro Histórico. rotativo.com.mx

La sesión de evaluación se realizó el 9 de abril y los resultados se publicaron al día siguiente. La funcionaria precisó que la propuesta de San Juan del Río fue aprobada sin objeciones por el consejo directivo y que la calidad técnica del expediente fue determinante para el resultado.

Este es el cuarto año consecutivo que la administración de Cabrera Valencia accede al programa federal, lo que coloca al municipio como uno de los participantes con mayor continuidad dentro de la red de 14 ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

San Juan del Río forma parte del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, declaratoria que protege 3 mil 101 hectáreas de zona núcleo dentro del territorio municipal.

El acceso al programa requirió desde 2022 la presentación de un plan de manejo del centro histórico, requisito que el municipio concluyó ese mismo año.

En el evento estuvieron presentes el arquitecto Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; el maestro Jorge Ortega González, presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial; el presbítero Jorge Hernández Nieto, párroco de San Juan Bautista; la museógrafa Rosa Estela Reyes García, directora del Centro INAH Querétaro; y la secretaria municipal de Obras Públicas, Edith Álvarez Flores.

La Dirección General de Sitios y Monumentos no precisó el calendario de inicio de obras ni el plazo de ejecución para los dos templos beneficiados en esta nueva etapa, datos que la dependencia federal acostumbra dar a conocer al firmarse el convenio de coordinación con el municipio.

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