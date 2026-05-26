Sentencian a "El Wuicho" a 4 años por robo de camioneta en Querétaro

Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- Cuatro años y seis meses de prisión recibió Luis Ángel "N", identificado como "El Wuicho", por llevarse una camioneta estacionada en la colonia Unidad Nacional de la capital queretana.
La autoridad judicial dictó la condena por el delito de robo calificado tras un procedimiento abreviado en el que el imputado se declaró culpable, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2025, cuando la víctima dejó la unidad estacionada en la vía pública del fraccionamiento.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un hombre se aproximó al vehículo, lo abordó y se retiró conduciéndolo, según la indagatoria de la Policía de Investigación del Delito.
La identificación del responsable se construyó a partir de varias líneas paralelas. Los investigadores realizaron entrevistas en la zona del robo, consultaron bases de datos institucionales y compararon los registros con la ficha criminógena del imputado.
La confronta entre esos archivos y las videograbaciones arrojó coincidencias que la Fiscalía calificó como suficientes para robustecer la imputación.
"El Wuicho" acepta culpabilidad y juez fija condena en audiencia
Durante la audiencia ante el juez de control, Luis Ángel "N" se declaró culpable. La aceptación del cargo abrió la vía del procedimiento abreviado, mecanismo previsto en el sistema penal acusatorio que permite resolver el caso sin juicio oral cuando el imputado reconoce los hechos y acepta los datos de prueba.
Además de los 4 años y 6 meses de prisión, la sentencia incluye multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y el pago de reparación del daño a la víctima del robo.
La institución reiteró que mantiene como prioridad la investigación de delitos patrimoniales mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia.