Sentencian a "El Wuicho" a 4 años por robo de camioneta en Querétaro

Cámaras de seguridad y confronta con ficha criminógena permitieron a la Fiscalía identificar al responsable.

Camioneta asegurada por autoridades en Querétaro tras investigación de robo

Luis Ángel "N", alias "El Wuicho", fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión por robo calificado de un vehículo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de mayo de 2026. --- Cuatro años y seis meses de prisión recibió Luis Ángel "N", identificado como "El Wuicho", por llevarse una camioneta estacionada en la colonia Unidad Nacional de la capital queretana.

La autoridad judicial dictó la condena por el delito de robo calificado tras un procedimiento abreviado en el que el imputado se declaró culpable, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2025, cuando la víctima dejó la unidad estacionada en la vía pública del fraccionamiento.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que un hombre se aproximó al vehículo, lo abordó y se retiró conduciéndolo, según la indagatoria de la Policía de Investigación del Delito.

La identificación del responsable se construyó a partir de varias líneas paralelas. Los investigadores realizaron entrevistas en la zona del robo, consultaron bases de datos institucionales y compararon los registros con la ficha criminógena del imputado.

La confronta entre esos archivos y las videograbaciones arrojó coincidencias que la Fiscalía calificó como suficientes para robustecer la imputación.

"El Wuicho" acepta culpabilidad y juez fija condena en audiencia

Durante la audiencia ante el juez de control, Luis Ángel "N" se declaró culpable. La aceptación del cargo abrió la vía del procedimiento abreviado, mecanismo previsto en el sistema penal acusatorio que permite resolver el caso sin juicio oral cuando el imputado reconoce los hechos y acepta los datos de prueba.

Además de los 4 años y 6 meses de prisión, la sentencia incluye multa, suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación en privado y el pago de reparación del daño a la víctima del robo.

La institución reiteró que mantiene como prioridad la investigación de delitos patrimoniales mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia.

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