Recaudación predial de San Juan del Río supera en 7,000 contribuyentes a enero de 2025

Municipio registra 71,439 claves catastrales pagadas en enero, cifra que supera en varios miles el mismo periodo de 2025.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se presentaron datos de recaudación del impuesto predial en enero y febrero de 2026

El avance en programas de regularización catastral amplía el padrón de contribuyentes y fortalece los ingresos propios del ayuntamiento.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río registró en enero de 2026 un total de 71,439 claves catastrales con pago de impuesto predial, una cifra que supera entre seis mil y siete mil contribuyentes al mismo mes del año pasado.

El dato fue manifestado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien calificó el resultado como una recaudación "muy buena" y señaló que los propietarios que liquidaron en ese periodo hacen acreedores al seguro predial municipal. En febrero se registraron 2,983 claves adicionales pagadas.

El incremento en el padrón activo responde, en parte, a los programas de regularización catastral que el ayuntamiento ha impulsado en los últimos meses como estrategia para ampliar la base tributaria del municipio.

Cabrera Valencia ha sostenido en reiteradas ocasiones que San Juan del Río tiene un déficit histórico de ordenamiento urbano que se traduce en predios no registrados o subvaluados, lo que reduce la recaudación potencial del impuesto predial, principal fuente de ingresos propios del municipio.

El total acumulado de recaudación en el primer bimestre de 2026 se aproxima a los 220 millones de pesos, aunque la administración precisará esa cifra en los próximos días.

Sesi\u00f3n de cabildo de San Juan del R\u00edo donde se presentaron datos de recaudaci\u00f3n del impuesto predial en enero y febrero de 2026 El alcalde Cabrera Valencia informó al cabildo que la recaudación de predial en enero de 2026 superó en alrededor de 7,000 claves al mismo mes del año anterior. rotativo.com.mx

Para el contexto: el presupuesto total del municipio ronda los 2,100 millones de pesos anuales, por lo que la recaudación propia en los primeros dos meses del año representa una proporción relevante del ingreso proyectado.

¿Cuánto recaudó San Juan del Río por predial en enero de 2026?

De acuerdo con los datos presentados, el municipio registró 71,439 claves catastrales pagadas en enero —contra alrededor de 64,000 a 65,000 en el mismo periodo de 2025— y 2,983 en febrero.

La tesorería municipal confirmará las cifras definitivas del primer bimestre en los próximos días. Los contribuyentes que pagaron en enero y febrero, tienen derecho al seguro predial municipal sin costo adicional.

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