San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río registró en enero de 2026 un total de 71,439 claves catastrales con pago de impuesto predial, una cifra que supera entre seis mil y siete mil contribuyentes al mismo mes del año pasado.
El dato fue manifestado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, quien calificó el resultado como una recaudación "muy buena" y señaló que los propietarios que liquidaron en ese periodo hacen acreedores al seguro predial municipal. En febrero se registraron 2,983 claves adicionales pagadas.
El incremento en el padrón activo responde, en parte, a los programas de regularización catastral que el ayuntamiento ha impulsado en los últimos meses como estrategia para ampliar la base tributaria del municipio.
Cabrera Valencia ha sostenido en reiteradas ocasiones que San Juan del Río tiene un déficit histórico de ordenamiento urbano que se traduce en predios no registrados o subvaluados, lo que reduce la recaudación potencial del impuesto predial, principal fuente de ingresos propios del municipio.
El total acumulado de recaudación en el primer bimestre de 2026 se aproxima a los 220 millones de pesos, aunque la administración precisará esa cifra en los próximos días.
El alcalde Cabrera Valencia informó al cabildo que la recaudación de predial en enero de 2026 superó en alrededor de 7,000 claves al mismo mes del año anterior. rotativo.com.mx
Para el contexto: el presupuesto total del municipio ronda los 2,100 millones de pesos anuales, por lo que la recaudación propia en los primeros dos meses del año representa una proporción relevante del ingreso proyectado.
¿Cuánto recaudó San Juan del Río por predial en enero de 2026?
De acuerdo con los datos presentados, el municipio registró 71,439 claves catastrales pagadas en enero —contra alrededor de 64,000 a 65,000 en el mismo periodo de 2025— y 2,983 en febrero.
La tesorería municipal confirmará las cifras definitivas del primer bimestre en los próximos días. Los contribuyentes que pagaron en enero y febrero, tienen derecho al seguro predial municipal sin costo adicional.