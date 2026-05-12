Cinco cárcamos de SJR suman 1,298 m³ contra inundaciones

La Rueda concentra mayor capacidad de bombeo; CFE alista cuadrilla para fallas eléctricas durante contingencia.

Cárcamo de bombeo pluvial La Rueda en San Juan del Río, Querétaro, operativo lluvias 2026

Cárcamo de bombeo pluvial La Rueda en San Juan del Río, Querétaro, operativo lluvias 2026

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — La red municipal de bombeo pluvial es una infraestructura heredada que San Juan del Río pone a prueba cada año cuando la lluvia rebasa la capacidad de drenes a cielo abierto.

Cinco cárcamos con capacidad combinada de 1,298 metros cúbicos entran en disposición para la temporada de lluvias 2026 con 15 revisiones acumuladas y respaldo de cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad para fallas eléctricas, según expuso el martes pasado el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

La capacidad por cárcamo no es equivalente. La Rueda concentra 620 metros cúbicos —prácticamente la mitad del total—, Nogales 288, Bosques de San Juan 218 y C-25 Dumex 172.

Cuando La Rueda activa sus cuatro bombas, desaloja 12 pipas por minuto, una capacidad que solo se ve rebasada si el río San Juan llega encargado al punto de desfogue.

La Rueda concentra la mitad de la capacidad de bombeo en SJR

El c\u00e1rcamo La Rueda concentra 620 metros c\u00fabicos de capacidad, la mayor del sistema municipal de bombeo pluvial. El alcalde Roberto Cabrera Valencia expone el operativo de los cinco cárcamos de bombeo municipales durante la conferencia del 5 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

El cárcamo enfrenta el factor de riesgo más sensible del sistema. Cuando el río San Juan transita encargado y los desfogues alimentan al cauce sobresaturado, la capacidad del bombeo deja de ser garantía.

La administración municipal reportó la creciente de septiembre del año pasado con un gasto de 100 metros cúbicos por segundo, valor que obligó a operar todos los cárcamos simultáneamente.

¿Qué pasa si falla la energía eléctrica?

La cuadrilla de CFE entra al protocolo cuando los cárcamos requieren energía. El alcalde Cabrera Valencia detalló que la superintendencia local mantiene reuniones previas con el municipio desde abril y se compromete a desplegar personal específico para Nogales, Bosques de San Juan y La Rueda durante eventos de lluvia torrencial.

La condición operativa de los cárcamos incluye respaldo eléctrico aun cuando ocurra interrupción del suministro en zonas habitacionales colindantes.

Las 15 revisiones acumuladas en lo que va del año corresponden a recorridos semanales del personal municipal de Servicios Públicos, en coordinación con Protección Civil.

El esquema entra en operación con el puesto de mando único el 15 de mayo, mismo día que el Servicio Meteorológico Nacional fija como arranque oficial de la temporada de ciclones del Pacífico, en un año proyectado con 61% de probabilidad de transición al fenómeno El Niño.

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