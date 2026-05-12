San Juan del Río, 12 de mayo de 2026. — Estudiantes de cinco municipios queretanos —Amealco, Cadereyta, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Tolimán— recibieron mobiliario y utensilios para los espacios alimentarios del Programa Alimentación Escolar, en una entrega que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) realizó desde la escuela primaria Carlos Rovirosa de la comunidad de La Llave, en San Juan del Río.

La distribución forma parte del esquema que opera en los 18 municipios de la entidad y que atiende a más de 80 mil beneficiarios con desayuno en sus modalidades caliente y frío.

La jornada en La Llave se inscribe como una nueva fase del programa, luego de las distribuciones previas que el SEDIF inició en abril desde la Sierra Gorda y replicó en mayo en la zona metropolitana de Querétaro, en una dinámica similar a la de otros esquemas itinerantes de asistencia social como los comedores móviles operados por la misma dependencia.

El SEDIF entregó mobiliario y utensilios en la escuela primaria Carlos Rovirosa de La Llave para cinco municipios queretanos. rotativo.com.mx

La dependencia no precisó el monto invertido en esta etapa específica ni el número exacto de planteles atendidos en cada uno de los cinco municipios beneficiados durante esta jornada.

Tercera fase del programa cubre el centro y sur del estado

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia agradeció a la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, y al gobernador Mauricio Kuri González la implementación del esquema en la demarcación.

Cabrera Valencia mencionó que, según le informó el director de Alimentación del SEDIF, Emmanuel Hernández Rodríguez, al menos dos escuelas por municipio recibirán equipamiento como parte de esta fase, dato que la dependencia no detalló por nombre de plantel ni por desglose territorial.

El Programa Alimentación Escolar opera bajo dos modalidades: el desayuno caliente, preparado en aulas cocina por comités de madres de familia, y el desayuno frío, integrado por porciones de consumo inmediato.

La modalidad caliente concentra a 64 mil beneficiarios distribuidos en más de mil planteles del estado, según información que el SEDIF difundió al arranque de las entregas en abril, en un esquema que comparte raíces logísticas con iniciativas municipales como la cocina móvil de Corregidora.





El SEDIF entregó mobiliario y utensilios en la escuela primaria Carlos Rovirosa de La Llave para cinco municipios queretanos. rotativo.com.mx

¿Cuánto ha invertido la administración estatal en cocinas escolares?

En representación de Herrera de Kuri, Hernández Rodríguez expuso que durante la presente administración estatal se han invertido cerca de 33 millones de pesos en equipamiento para las cocinas escolares de los 18 municipios.

La cifra corresponde a la inversión acumulada en la totalidad del estado y no al desembolso particular de esta entrega en La Llave; los detalles oficiales del programa estatal pueden consultarse en el portal institucional del SEDIF.

La asignación específica de planteles por municipio dentro de esta tercera fase quedó pendiente de precisar al cierre del acto.