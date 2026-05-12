Reencarpetan 5,310 metros en cinco vialidades de San Juan del Río

Cinco vialidades concentran las acciones; dos cuadrillas permanentes mantienen bacheo de remate antes de lluvias.

Maquinaria estatal de la CEI trabaja en reencarpetado de vialidad en San Juan del Río, Querétaro

El tren de tiro de la Comisión Estatal de Infraestructura opera en una de las cinco vialidades intervenidas durante el primer cuatrimestre del año.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Cinco vialidades de San Juan del Río suman 5,310 metros lineales de reencarpetado y bacheo con maquinaria de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) durante el primer cuatrimestre del año, según expuso el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.

Dos cuadrillas permanentes mantendrán el bacheo de remate hasta el arranque del puesto de mando único el 15 de mayo, fecha de inicio formal de la temporada de lluvias.

El esquema replica el modelo aplicado en febrero pasado en Lomas del Pedregoso y la calle Mármol, cuando la CEI prestó tren de tiro al municipio durante 10 días.

La colaboración se mantiene sin erogación municipal adicional por maquinaria pesada y arranca cada vez que el alcalde Roberto Cabrera Valencia coordina directamente con la dependencia estatal.

Mármol, Lomas de Pedregoso y Las Águilas reciben mayor inversión

La distribución por vialidad concentra el mayor tramo en zona oriente. Avenida Mármol suma 1,000 metros lineales en el segmento Tecnológico-Pedregoso.

Lomas de Pedregoso aporta 1,300 metros entre Mármol y Patos. Luis Donaldo Colosio cubre 1,450 metros distribuidos en tres tramos hacia Aboceta y Las Águilas. Las Águilas cierra el bloque con 1,560 metros, casi la tercera parte del total intervenido.

Las dos cuadrillas activas continuarán bacheo de remate hasta el arranque oficial de la temporada de lluvias. Cabrera Valencia adelantó que solicitará una segunda intervención de la CEI cuando concluya el ciclo hidrometeorológico, para reparar los daños viales que las precipitaciones provoquen.

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