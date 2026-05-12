Reencarpetan 5,310 metros en cinco vialidades de San Juan del Río

San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Cinco vialidades de San Juan del Río suman 5,310 metros lineales de reencarpetado y bacheo con maquinaria de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) durante el primer cuatrimestre del año, según expuso el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.
Dos cuadrillas permanentes mantendrán el bacheo de remate hasta el arranque del puesto de mando único el 15 de mayo, fecha de inicio formal de la temporada de lluvias.
El esquema replica el modelo aplicado en febrero pasado en Lomas del Pedregoso y la calle Mármol, cuando la CEI prestó tren de tiro al municipio durante 10 días.
La colaboración se mantiene sin erogación municipal adicional por maquinaria pesada y arranca cada vez que el alcalde Roberto Cabrera Valencia coordina directamente con la dependencia estatal.
Mármol, Lomas de Pedregoso y Las Águilas reciben mayor inversión
La distribución por vialidad concentra el mayor tramo en zona oriente. Avenida Mármol suma 1,000 metros lineales en el segmento Tecnológico-Pedregoso.
Lomas de Pedregoso aporta 1,300 metros entre Mármol y Patos. Luis Donaldo Colosio cubre 1,450 metros distribuidos en tres tramos hacia Aboceta y Las Águilas. Las Águilas cierra el bloque con 1,560 metros, casi la tercera parte del total intervenido.
Las dos cuadrillas activas continuarán bacheo de remate hasta el arranque oficial de la temporada de lluvias. Cabrera Valencia adelantó que solicitará una segunda intervención de la CEI cuando concluya el ciclo hidrometeorológico, para reparar los daños viales que las precipitaciones provoquen.