Rehabilitan cancha de futbol en deportiva Plutarco Elías Calles con 5.7 mdp en Querétaro

Gobierno estatal entrega cancha rehabilitada en delegación Felipe Carrillo Puerto con inversión superior a 5.7 millones de pesos

Cancha de futbol rehabilitada en la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles de Felipe Carrillo Puerto, Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, e Iridia Salazar, directora del INDEREQ, durante la entrega de la obra.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — El Gobierno del Estado entregó la rehabilitación de la cancha de futbol de la Unidad Deportiva Plutarco Elías Calles, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, con una inversión superior a los 5 millones 700 mil pesos que, según las autoridades, beneficiará a más de 276 mil personas que hacen uso de las instalaciones.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, asistió al acto acompañado por la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, quien encabezó la entrega de la obra.

La intervención se suma a una serie de rehabilitaciones deportivas que el gobierno estatal y el municipio han entregado en los últimos meses en la capital queretana.

En marzo pasado se reabrió la alberca semiolímpica y canchas de la Casa de la Juventud, obra que reporta atención a 63 mil usuarios. Ni el Gobierno del Estado ni el INDEREQ detallaron qué trabajos específicos se realizaron en la cancha de Felipe Carrillo Puerto ni el desglose del recurso ejercido.

Cancha de futbol rehabilitada en la Unidad Deportiva Plutarco El\u00edas Calles de Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, e Iridia Salazar, directora del INDEREQ, durante la entrega de la obra. rotativo.com.mx

Macías Olvera sostuvo que la creación y rehabilitación de espacios deportivos representa una prioridad compartida entre los dos órdenes de gobierno, con el propósito de que jóvenes cuenten con instalaciones dignas para practicar disciplinas deportivas. El alcalde planteó al deporte como herramienta para fortalecer la convivencia social y consolidar condiciones de paz en el municipio.

"Tanto el gobernador como nosotros en el municipio estamos haciendo acciones muy concretas, muy tangibles por nuestra ciudad", afirmó el presidente municipal durante el acto. El alcalde pidió a los usuarios cuidar el espacio rehabilitado y denunciar cualquier acto de vandalismo que ponga en riesgo la conservación de las instalaciones.

Cancha rehabilitada se suma a paquete de obras deportivas en Querétaro

La entrega se inscribe en un esfuerzo más amplio de infraestructura deportiva en la capital. En enero de este año, el municipio anunció la construcción de la Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto con una inversión municipal de 25 millones de pesos, que considera canchas de flag futbol, futbol 7 y pádel.

En conjunto, las obras entregadas y en proceso rebasan los 30 millones de pesos de inversión estatal y municipal sumada, aunque las dependencias no han presentado un balance consolidado del ejercicio 2026 en la materia.

Cancha de futbol rehabilitada en la Unidad Deportiva Plutarco El\u00edas Calles de Felipe Carrillo Puerto, Quer\u00e9taro Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, e Iridia Salazar, directora del INDEREQ, durante la entrega de la obra. rotativo.com.mx

Por su parte, Iridia Salazar Blanco llamó a jóvenes que utilizan la unidad deportiva a mantener la constancia en su preparación, con el objetivo de representar a Querétaro en competencias nacionales.

La titular del INDEREQ subrayó que espacios como este deben funcionar como impulso para el desarrollo personal y deportivo, más allá de la práctica recreativa.

¿Cuántas personas usan la deportiva Plutarco Elías Calles?

De acuerdo con la cifra oficial difundida durante la entrega, más de 276 mil personas son consideradas beneficiarias de la unidad deportiva ubicada en Felipe Carrillo Puerto, una de las delegaciones con mayor densidad poblacional de la capital queretana.

Las autoridades no precisaron el periodo sobre el cual se calcula esa cifra ni la metodología de estimación.

La entrega ocurre en un momento en que el municipio ha reforzado su agenda deportiva. Apenas la semana pasada, el gobierno estatal abanderó a cerca de 800 atletas queretanos que competirán en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en Puebla, un contingente que incluye deportistas formados en espacios como el que este martes fue rehabilitado.

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