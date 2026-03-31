Querétaro, 31 de marzo de 2026. — Cinco canchas de pádel y cinco de pickleball operan ya en unidades deportivas municipales de Querétaro, distribuidas en Reforma Lomas, Cerrito Colorado, Belén, la UAQ Campus Aeropuerto y El Truchuelo, con acceso gratuito para la población.

El objetivo, según la Secretaría del Deporte municipal, es abrir la práctica de dos disciplinas que en la capital queretana se desarrollaban casi exclusivamente en clubes privados con cuotas que limitaban la participación ciudadana.

El espacio más reciente es la unidad de la UAQ Campus Aeropuerto, donde se habilitaron siete áreas que no existían: dos canchas de flag, una de fútbol 7, dos de pádel y dos de pickleball. "Son espacios que no existían en lo absoluto y que hoy ya están al servicio de la ciudadanía", explicó el secretario del Deporte, Juan Báez.

La inversión se suma a una tendencia nacional de incorporar ambas disciplinas a la oferta pública; en Querétaro, el pádel tuvo un crecimiento acelerado en los últimos tres años dentro del circuito privado, pero carecía de opciones municipales.

Otro caso relevante es la rehabilitación de la unidad deportiva de Belén, que llevaba más de una década sin ninguna intervención mayor.

Hoy cuenta con cancha de fútbol, gimnasio multiusos y las nuevas áreas para pádel y pickleball. Báez la calificó como una de las mejores del municipio tras la remodelación completa.

Canchas de pádel y pickleball gratuitas: las ubicaciones en Querétaro

La distribución de los 10 espacios cubre distintas zonas de la ciudad. En Reforma Lomas y Cerrito Colorado funcionan canchas que atienden a colonias del poniente y norponiente, mientras que El Truchuelo da servicio a la zona surponiente.

Con la UAQ y Belén se completa un abanico que, al menos geográficamente, intenta reducir la distancia entre los usuarios y la oferta.

"Con esta nueva infraestructura podemos democratizar estos deportes que tienden a ser un poco caros por su manejo en espacios privados", afirmó el funcionario.

La barrera económica no es menor: una hora de pádel en un club privado de la zona metropolitana oscila entre 300 y 600 pesos, dependiendo del horario y la ubicación.

¿Se incorporarán más disciplinas a las unidades deportivas de Querétaro?

Por ahora, la administración municipal no tiene previsto sumar otras disciplinas a la infraestructura pública, aunque Báez dejó abierta la posibilidad si el presupuesto lo permite.

Lo que queda pendiente es conocer los horarios de operación, las reglas de reservación y si habrá torneos abiertos que incentiven el uso sostenido de los espacios recién inaugurados.