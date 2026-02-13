Querétaro,13 de febrero de 2026. — El programa Mil Colores del Sistema Municipal DIF de Querétaro ha entregado 360 cordones con credencial de identificación a personas con autismo, de un total de 1,502 censadas hasta la fecha.
A partir de marzo, la dependencia ampliará la entrega a un esquema diario en dos sedes para agilizar la distribución entre la población neurodivergente registrada.
El programa busca que las personas con autismo porten un distintivo visible que permita identificarlas en espacios como escuelas, centros de trabajo y establecimientos de servicios, con el propósito de que reciban atención adecuada y facilidades en su vida cotidiana. Hasta ahora, las entregas se realizaban por bloques programados en fechas específicas.
La directora del SMDIF, Gaby Valencia, precisó que a partir de marzo los cordones se entregarán de manera diaria en el Centro Integral de Rehabilitación ubicado en Santa Rosa y en las oficinas de Universo 2000, ambos en horario de 8:15 a 16:15 horas.
El cambio obedece a la necesidad de que las 1,502 personas censadas en el programa Mil Colores accedan al documento lo antes posible.
Mayoría de beneficiarios son menores de edad
De los 360 cordones entregados, la mayor proporción corresponde a niñas y niños, aunque la directora del DIF no proporcionó el desglose por rango de edad ni por género.
Valencia indicó que solicitará la información detallada del censo de personas neurodivergentes para dar a conocer la distribución demográfica de los beneficiarios.
Cada cordón incluye una credencial de identificación que acredita a la persona como parte del programa.
El objetivo es que en entornos escolares, laborales y de atención al público se reconozca de inmediato la condición del portador y se le brinden las facilidades necesarias para su inclusión en Querétaro.
La dependencia también informó que, una vez concluida la entrega de cordones, iniciará un proceso de capacitación dirigido a los beneficiarios y sus familias sobre el uso del distintivo.