Entregan 360 cordones de identificación a personas con autismo en Querétaro

DIF municipal amplía entrega diaria a partir de marzo en Santa Rosa y Universo 2000.

Cordones de identificación del programa Mil Colores para personas con autismo entregados por el DIF municipal de Querétaro

La mayoría de beneficiarios del programa son niñas y niños del municipio de Querétaro.

Martin García Chavero
Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro,13 de febrero de 2026. — El programa Mil Colores del Sistema Municipal DIF de Querétaro ha entregado 360 cordones con credencial de identificación a personas con autismo, de un total de 1,502 censadas hasta la fecha.

A partir de marzo, la dependencia ampliará la entrega a un esquema diario en dos sedes para agilizar la distribución entre la población neurodivergente registrada.

El programa busca que las personas con autismo porten un distintivo visible que permita identificarlas en espacios como escuelas, centros de trabajo y establecimientos de servicios, con el propósito de que reciban atención adecuada y facilidades en su vida cotidiana. Hasta ahora, las entregas se realizaban por bloques programados en fechas específicas.

La directora del SMDIF, Gaby Valencia, precisó que a partir de marzo los cordones se entregarán de manera diaria en el Centro Integral de Rehabilitación ubicado en Santa Rosa y en las oficinas de Universo 2000, ambos en horario de 8:15 a 16:15 horas.

El cambio obedece a la necesidad de que las 1,502 personas censadas en el programa Mil Colores accedan al documento lo antes posible.

Mayoría de beneficiarios son menores de edad

De los 360 cordones entregados, la mayor proporción corresponde a niñas y niños, aunque la directora del DIF no proporcionó el desglose por rango de edad ni por género.

Valencia indicó que solicitará la información detallada del censo de personas neurodivergentes para dar a conocer la distribución demográfica de los beneficiarios.

Cada cordón incluye una credencial de identificación que acredita a la persona como parte del programa.

El objetivo es que en entornos escolares, laborales y de atención al público se reconozca de inmediato la condición del portador y se le brinden las facilidades necesarias para su inclusión en Querétaro.

La dependencia también informó que, una vez concluida la entrega de cordones, iniciará un proceso de capacitación dirigido a los beneficiarios y sus familias sobre el uso del distintivo.

