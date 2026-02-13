Querétaro, 13 de febrero de 2026. — Un hombre identificado como "El Memín" fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de disparar con un arma de fuego en el ojo derecho a una mujer de 65 años en la colonia San Pablo, en la capital queretana.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de enero, y el imputado fue capturado durante un cateo realizado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, donde además se aseguró el arma presuntamente utilizada en la agresión.

La agresión se registró cuando el sujeto se colocó frente a la víctima en el exterior de un domicilio, le apuntó directamente al rostro y jaló el gatillo.

El disparo provocó una herida penetrante en el ojo derecho de la mujer, quien fue trasladada de inmediato para recibir atención médica especializada. La Fiscalía General del Estado acreditó la afectación grave a la salud derivada del ataque.

Cateo de Sinergia permite captura y aseguramiento de arma en Querétaro

La fiscalía de investigación realizó distintas diligencias que permitieron confirmar la identidad del probable responsable del disparo contra la mujer, así como la gravedad de las lesiones. Con esos elementos, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

El cumplimiento del mandato se concretó durante un operativo de cateo ejecutado en el marco de Sinergia por Querétaro. En la diligencia, los agentes lograron la detención de "El Memín" y el aseguramiento del arma de fuego que habría sido empleada en los hechos del 25 de enero.

El 30 de enero se celebró la audiencia inicial, donde el juez de control resolvió vincular a proceso al imputado por homicidio calificado en grado de tentativa.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir los elementos adicionales para la etapa intermedia.