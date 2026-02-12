Querétaro, 12 de febrero de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González pidió al Congreso de la Unión analizar y aprobar a nivel federal la regulación del uso de redes sociales en menores de edad y la prohibición de celulares en escuelas, iniciativa que Querétaro implementó desde febrero de 2025.

El mandatario aseguró que la medida ya arroja resultados positivos en la convivencia y el rendimiento escolar de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

La regulación de redes sociales para menores en Querétaro fue aprobada hace un año como una de las primeras medidas de este tipo a nivel mundial. La iniciativa surgió, según el gobernador, de la preocupación expresada por padres de familia ante los riesgos digitales que enfrentan sus hijos.

Países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia y Dinamarca han avanzado en regulaciones similares después de la experiencia queretana, mientras que Grecia y España mantienen el debate abierto.

Mediante un mensaje público, Kuri González invitó a retomar la propuesta presentada ante el Senado de la República por los legisladores queretanos Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes. El gobernador sostuvo que proteger a las familias y a la infancia "no tiene colores partidistas" y pidió que la visión adoptada en la entidad se replique en todo el país.

"Porque cuidar a nuestras niñas y niños no debería dividirnos. Debería unirnos", afirmó el mandatario, quien también señaló que los riesgos para los menores "ya no están solo en la calle" sino en las pantallas de los dispositivos móviles.

Resultados positivos tras un año de regulación en Querétaro

El gobernador precisó que tras la aprobación local de la iniciativa, las niñas y niños queretanos "conviven más, socializan más y estudian mejor". Añadió que no se trata de "pelear con la tecnología", sino de establecer reglas claras para que la infancia sea humana y no virtual.

Querétaro se posicionó como referente en la materia al impulsar el debate un año antes de que naciones europeas adoptaran medidas similares. La iniciativa contempla tanto la regulación del acceso de menores de edad a redes sociales como la restricción del uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos.

Con este llamado, el ejecutivo estatal busca que el Congreso federal retome la discusión y legisle para que la protección digital de la niñez alcance cobertura nacional.