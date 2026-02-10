Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Un supervisor de servicio de ambulancias de un hospital privado fue vinculado a proceso por el delito de privación de la libertad personal calificada, tras secuestrar a una persona en la colonia Cerrito Colorado de la ciudad de Querétaro y trasladarla hasta el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, donde la agredió con un arma punzocortante antes de liberarla.

Los hechos ocurrieron en junio de 2025 y la detención se concretó mediante colaboración entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato.

El caso derivó de una investigación iniciada tras la denuncia por los hechos registrados el año pasado. Según la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el imputado llegó al exterior del domicilio de la víctima a bordo de una camioneta, la subió por la fuerza al vehículo, la agredió físicamente y la amenazó con un arma de fuego durante el trayecto.

La víctima fue llevada hasta un terreno en la comunidad de San Ignacio, en Apaseo el Grande, donde fue lesionada con un arma punzocortante. Posteriormente, el agresor la dejó en libertad en esa zona del estado de Guanajuato, informó la dependencia.

Identifican a supervisor de ambulancias tras investigación en Querétaro

Agentes de la Policía de Investigación del Delito lograron identificar al responsable del secuestro en Querétaro y establecer su probable participación en los hechos.

El imputado se desempeñaba como supervisor de servicio de ambulancias en un hospital privado, precisó la Fiscalía. Con los elementos recabados, se solicitó la orden de aprehensión correspondiente ante la autoridad judicial.

La detención se ejecutó gracias al trabajo en sinergia entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato, en un operativo de colaboración interinstitucional que permitió localizar y capturar al imputado en territorio guanajuatense.

Durante la audiencia inicial, el juez de control resolvió vincular a proceso al detenido por el delito de privación de la libertad personal calificada.

Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía de Querétaro deberá integrar los elementos adicionales del caso.