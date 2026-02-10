Querétaro, 10 de febrero de 2026. — Dos casos de sarampión han sido detectados en Querétaro, ambos controlados y con evolución favorable, confirmó el gobernador Mauricio Kuri González.

La entidad se mantiene en alerta sanitaria ante el brote registrado en otras partes del país, con cercos sanitarios activos y jornadas de vacunación en espacios públicos y escuelas como medidas preventivas.

La alerta sanitaria por sarampión en Querétaro se activó después de que la mayoría de los contagios identificados tuvieron origen fuera del estado.

A nivel nacional, distintas entidades han reportado casos del virus en semanas recientes, lo que llevó a las autoridades queretanas a reforzar la vigilancia epidemiológica y desplegar brigadas médicas en zonas de posible riesgo.

El mandatario explicó que las acciones preventivas incluyen cercos sanitarios y presencia de personal médico en puntos estratégicos.

"El dato que yo tengo es que hemos tenido dos contagios, todos están bien", indicó Kuri González al detallar la situación en la entidad.

Respecto a la posibilidad de implementar restricciones como el uso obligatorio de cubrebocas, el gobernador aclaró que una decisión de ese tipo no depende del Ejecutivo estatal.

"Hay un consejo técnico del secretario de Salud, para cualquier efecto de epidemia o cualquier cosa que pueda poner en riesgo a los queretanos", aseveró, en referencia al Consejo Técnico de la Secretaría de Salud estatal como órgano responsable de definir medidas ante emergencias sanitarias.

Vigilancia epidemiológica activa ante brote nacional de sarampión

Kuri González subrayó que hasta el momento no existe un reporte que indique aumento preocupante en el número de contagios por sarampión en Querétaro.

Sin embargo, sostuvo que su administración se mantendrá atenta a la evolución del contexto nacional para actuar de manera inmediata si las condiciones lo requieren.

Las jornadas de vacunación contra sarampión se realizan en distintos puntos de la entidad, con énfasis en escuelas y espacios de alta concurrencia.

La Secretaría de Salud estatal no ha emitido hasta el momento un posicionamiento público adicional sobre el número de personas vacunadas o la cobertura alcanzada en las brigadas desplegadas. Este medio solicitará esa información a la dependencia.

Los queretanos que presenten síntomas como fiebre, sarpullido o malestar general pueden acudir a los centros de salud más cercanos para recibir atención y orientación sobre el esquema de vacunación vigente.