Querétaro, 29 de enero de 2026. —El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) mantiene 11 procedimientos sancionadores en trámite contra actores políticos por presuntas irregularidades electorales, informó la consejera presidenta del organismo, Grisel Muñiz.
Los expedientes se dividen en siete procedimientos ordinarios y cuatro especiales, los cuales se encuentran en distintas etapas de análisis conforme a la normatividad vigente.
El contexto electoral en la entidad ha generado diversas denuncias ciudadanas durante los últimos meses, principalmente relacionadas con conductas previas al inicio formal de las campañas.
Los procedimientos sancionadores del IEEQ en Querétaro atienden quejas presentadas ante el Instituto y permiten que las instancias correspondientes revisen cada caso antes de emitir una resolución.
Las conductas denunciadas abarcan actos anticipados de campaña, posibles casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
"En este momento tenemos 11 procedimientos en trámite, siete ordinarios y cuatro especiales", precisó la funcionaria electoral durante su comparecencia.
Grisel Muñiz detalló que cada expediente sigue un proceso específico según su naturaleza. Los procedimientos ordinarios corresponden a faltas administrativas generales, mientras que los especiales atienden denuncias electorales que requieren atención prioritaria por su impacto en el proceso democrático o por involucrar derechos fundamentales.
Procedimientos sancionadores del IEEQ garantizan revisión jurisdiccional
La presidenta del IEEQ explicó que estos mecanismos resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema electoral queretano.
"Estos procedimientos son importantes porque permiten que la ciudadanía observe que las conductas se analizan y se resuelven de manera jurisdiccional", sostuvo la consejera al referirse a la transparencia del proceso electoral.
El organismo autónomo no reveló la identidad de los actores políticos involucrados en los expedientes, en apego a las disposiciones legales que protegen la presunción de inocencia durante la etapa de investigación.
Las resoluciones correspondientes serán emitidas conforme avance el análisis de cada caso y podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del estado.
La consejera presidenta enfatizó que el IEEQ continuará atendiendo las quejas ciudadanas conforme lo establece la normatividad electoral, garantizando que todas las denuncias reciban el tratamiento institucional correspondiente antes del inicio formal del periodo de campañas.