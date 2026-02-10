San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. —Cuatro taquitos por 25 pesos, 10 sabores de guisado y una tradición que supera las tres décadas. En el Jardín de la Familia, corazón de San Juan del Río, ocho mujeres atienden a cerca de mil personas cada día con una oferta que incluye taquitos de canasta, aguas frescas, café y refrescos.
Los puestos operan desde las 7:00 de la mañana y hasta aproximadamente las 18:00 horas, lo que convierte a esta explanada en un punto de referencia gastronómica para locales y visitantes del municipio.
Carmen Bárcenas, taquera con más de 30 años de tradición en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Foto: Rotativo de Querétaro.
Los taquitos de canasta en San Juan del Río son mucho más que un alimento económico: representan parte de la identidad sanjuanense. También conocidos como "dobladitas", se elaboran con tortilla suave rellena de distintos guisados y se conservan calientes dentro de canastas forradas con tela y plástico, un método artesanal que les da su textura y sabor inconfundibles.
La tradición se ha sostenido por más de 30 años en el Jardín de la Familia gracias a la constancia de las vendedoras que ocupan los mismos puestos generación tras generación.
Los taquitos de canasta se ofrecen en órdenes de 4 piezas por 25 pesos con 10 sabores disponibles. Foto: Rotativo de Querétaro.
Carmen Bárcenas, una de las taqueras con mayor antigüedad en el oficio, precisó que cada puesto atiende alrededor de 100 personas al día. "Somos ocho personas en la mañana y por la tarde llega otra persona", detalló.
Además de los taquitos de canasta, los comensales pueden acompañar su orden con aguas frescas, café o refrescos, lo que complementa una experiencia gastronómica accesible en pleno centro de la ciudad.
Órdenes de 4 taquitos de canasta por 25 pesos en 10 sabores, aguas frescas, café y refrescos disponibles de 7:00 a 18:00 horas en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Gráfico: Rotativo.
Diez sabores por 25 pesos en el corazón de San Juan del Río
La variedad es uno de los principales atractivos. Bárcenas explicó que maneja 10 sabores de guisado: papas, frijol, migajas, chicharrón, carne deshebrada, pollo en mole verde, huevo en salsa, queso con chile, cochinita pibil y chicharrón prensado.
Los más solicitados por los comensales son las migajas, el chicharrón prensado, la cochinita pibil y el pollo en mole verde.
La demanda varía según el día de la semana. Los viernes, sábados y lunes registran las mejores ventas, mientras que los miércoles representan la jornada más floja.
Carmen Bárcenas, taquera con más de 30 años de tradición en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Foto: Rotativo de Querétaro.
"Ya sabemos que los miércoles son días bajos de venta y no traemos la misma cantidad, traemos menos", señaló Bárcenas. Los domingos, al menos tres vendedoras acuden al Jardín de la Familia y, según reportan, también obtienen buenos resultados en sus ventas de fin de semana.
La clientela que recorre este espacio del centro de San Juan del Río abarca todos los perfiles. Desde personas que transitan temprano rumbo a sus empleos hasta quienes regresan por la tarde, pasando por comerciantes de la zona y visitantes.
"Viene de todo tipo de gente: personas que trabajan aquí en los negocios, gente que se va a trabajar muy temprano o que regresa de trabajar", afirmó la taquera.
¿Dónde encontrar taquitos de canasta en San Juan del Río?
Los puestos se ubican en el Jardín de la Familia, en pleno centro de San Juan del Río, y operan de lunes a domingo —con mayor presencia entre semana— desde las 7:00 hasta las 18:00 horas.
La orden de cuatro taquitos tiene un costo de 25 pesos, con opción de aguas frescas, café y refrescos. Carmen Bárcenas invitó a locales y turistas a visitarlas: "Muchas personas aquí en San Juan saben que somos una tradición, ya tenemos muchos años", subrayó.