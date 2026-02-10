Taquitos de canasta conquistan el Jardín de la Familia en San Juan del Río

Carmen Bárcenas y siete compañeras sirven dobladitas, aguas frescas y café desde las 7:00 en el corazón de San Juan del Río.

Puestos de taquitos de canasta en el Jardín de la Familia de San Juan del Río, Querétaro, con canastas artesanales de 10 sabores de guisado

Los taquitos de canasta se ofrecen en órdenes de 4 piezas por 25 pesos con 10 sabores disponibles.

Foto: Rotativo de Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. —Cuatro taquitos por 25 pesos, 10 sabores de guisado y una tradición que supera las tres décadas. En el Jardín de la Familia, corazón de San Juan del Río, ocho mujeres atienden a cerca de mil personas cada día con una oferta que incluye taquitos de canasta, aguas frescas, café y refrescos.

Los puestos operan desde las 7:00 de la mañana y hasta aproximadamente las 18:00 horas, lo que convierte a esta explanada en un punto de referencia gastronómica para locales y visitantes del municipio.

Puestos de taquitos de canasta en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, con canastas artesanales de 10 sabores de guisado Carmen Bárcenas, taquera con más de 30 años de tradición en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Foto: Rotativo de Querétaro.

Los taquitos de canasta en San Juan del Río son mucho más que un alimento económico: representan parte de la identidad sanjuanense. También conocidos como "dobladitas", se elaboran con tortilla suave rellena de distintos guisados y se conservan calientes dentro de canastas forradas con tela y plástico, un método artesanal que les da su textura y sabor inconfundibles.

La tradición se ha sostenido por más de 30 años en el Jardín de la Familia gracias a la constancia de las vendedoras que ocupan los mismos puestos generación tras generación.

Puestos de taquitos de canasta en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, con canastas artesanales de 10 sabores de guisado Los taquitos de canasta se ofrecen en órdenes de 4 piezas por 25 pesos con 10 sabores disponibles. Foto: Rotativo de Querétaro.

Carmen Bárcenas, una de las taqueras con mayor antigüedad en el oficio, precisó que cada puesto atiende alrededor de 100 personas al día. "Somos ocho personas en la mañana y por la tarde llega otra persona", detalló.

Además de los taquitos de canasta, los comensales pueden acompañar su orden con aguas frescas, café o refrescos, lo que complementa una experiencia gastronómica accesible en pleno centro de la ciudad.


Puestos de taquitos de canasta en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, con canastas artesanales de 10 sabores de guisado Órdenes de 4 taquitos de canasta por 25 pesos en 10 sabores, aguas frescas, café y refrescos disponibles de 7:00 a 18:00 horas en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Gráfico: Rotativo.

Diez sabores por 25 pesos en el corazón de San Juan del Río

La variedad es uno de los principales atractivos. Bárcenas explicó que maneja 10 sabores de guisado: papas, frijol, migajas, chicharrón, carne deshebrada, pollo en mole verde, huevo en salsa, queso con chile, cochinita pibil y chicharrón prensado.

Los más solicitados por los comensales son las migajas, el chicharrón prensado, la cochinita pibil y el pollo en mole verde.

La demanda varía según el día de la semana. Los viernes, sábados y lunes registran las mejores ventas, mientras que los miércoles representan la jornada más floja.

Puestos de taquitos de canasta en el Jard\u00edn de la Familia de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, con canastas artesanales de 10 sabores de guisado Carmen Bárcenas, taquera con más de 30 años de tradición en el Jardín de la Familia de San Juan del Río. Foto: Rotativo de Querétaro.

"Ya sabemos que los miércoles son días bajos de venta y no traemos la misma cantidad, traemos menos", señaló Bárcenas. Los domingos, al menos tres vendedoras acuden al Jardín de la Familia y, según reportan, también obtienen buenos resultados en sus ventas de fin de semana.

La clientela que recorre este espacio del centro de San Juan del Río abarca todos los perfiles. Desde personas que transitan temprano rumbo a sus empleos hasta quienes regresan por la tarde, pasando por comerciantes de la zona y visitantes.

"Viene de todo tipo de gente: personas que trabajan aquí en los negocios, gente que se va a trabajar muy temprano o que regresa de trabajar", afirmó la taquera.


rotativo.com.mx

¿Dónde encontrar taquitos de canasta en San Juan del Río?

Los puestos se ubican en el Jardín de la Familia, en pleno centro de San Juan del Río, y operan de lunes a domingo —con mayor presencia entre semana— desde las 7:00 hasta las 18:00 horas.

La orden de cuatro taquitos tiene un costo de 25 pesos, con opción de aguas frescas, café y refrescos. Carmen Bárcenas invitó a locales y turistas a visitarlas: "Muchas personas aquí en San Juan saben que somos una tradición, ya tenemos muchos años", subrayó.

negociosgastronomiatradiciones y costumbres

Reciente

Operativo de cateo en viñedo La Redonda de Ezequiel Montes con participación de Fiscalía de Querétaro y corporaciones de seguridad
Ezequiel Montes

Detienen a 4 en cateo a viñedo La Redonda, en Ezequiel Montes

Fiscalía ejecuta cateo en La Redonda y asegura arma de fuego, documentación y efectivo.

Elementos de la Guardia Nacional revisan vehículos en carretera Polotitlán-Las Cruces en Huichapan Hidalgo durante operativo contra huachicol
Seguridad

Guardia Nacional refuerza retenes en Huichapan y Nopala tras asesinato de jefe policiaco

Operativo contra huachicol se intensifica en carreteras de Huichapan y Nopala tras homicidio de mando federal.

Campus de UNITEC Querétaro en avenida 5 de Febrero donde alumnos denuncian recargos diarios de 150 pesos sobre colegiaturas de 1,700 pesos
Querétaro

Recargos de 150 pesos diarios en colegiaturas de UNITEC superan 3,000% anual en Querétaro

Profeco podría investigar cobros que representan 264% mensual sobre adeudos de colegiaturas de 1,700 pesos.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó programa de salud pública 2024-2027
Editorial

Cabildo de Querétaro aprueba programa de salud pública 2024-2027

Ayuntamiento aprueba estrategia de salud pública y cambia sede de sesión solemne.