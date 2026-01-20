Querétaro, 20 de enero de 2026.- Los propietarios del bar Könor enfrentarán sanciones administrativas y penales por no impedir el ingreso de un arma al establecimiento, la cual derivó en un homicidio ocurrido durante el fin de semana.

La responsabilidad recae directamente en los dueños y encargados por la falta de controles de seguridad adecuados, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

El alcalde capitalino subrayó que, aunque el local operaba con licencias y permisos vigentes dentro del horario autorizado, los responsables tienen la obligación legal de implementar mecanismos estrictos para evitar el acceso de armas. El bar permanece clausurado y asegurado por la Fiscalía General del Estado mientras avanza la investigación ministerial.

Sanciones podrían derivar en clausura definitiva

El edil precisó que el municipio aplicará las sanciones correspondientes una vez que la autoridad ministerial determine lo conducente. Las medidas podrían incluir una clausura definitiva del establecimiento ubicado en la capital del estado, explicó el funcionario.

"Es una situación en la que evidentemente tendrán que responder los dueños. Es obligación de estos lugares prohibir la entrada de cualquier arma", aseguró Macías Olvera. La normativa vigente exige que los centros nocturnos implementen protocolos de revisión en los accesos para prevenir hechos violentos.

Operativos permanentes cada fin de semana

El municipio mantiene inspecciones permanentes en bares y antros mediante el sistema de cierre digital, además de revisiones físicas y atención a denuncias ciudadanas.

La estrategia protege la integridad de los usuarios y fortalece la seguridad en espacios de entretenimiento nocturno, detalló la administración municipal.

En lo que va de la gestión actual, se han realizado más de 10 mil visitas de inspección a comercios establecidos en Querétaro, de las cuales más de 2 mil 700 derivaron de reportes de la ciudadanía.

Las autoridades han ejecutado 71 clausuras relacionadas con la venta de alcohol en negocios que incumplen las normativas de seguridad y operación.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades penales derivadas del homicidio registrado durante el fin de semana en el interior del bar.