Propietarios de bar Könor responderán por ingreso de arma a local

El presidente municipal Felifer Macías Olvera confirmó que los responsables del establecimiento enfrentarán sanciones administrativas y penales por no impedir el acceso del arma vinculada al homicidio.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirma responsabilidad de propietarios de bar Könor por ingreso de arma

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, confirmó que los propietarios del bar Könor responderán por permitir el ingreso de un arma.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 20, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 20 de enero de 2026.- Los propietarios del bar Könor enfrentarán sanciones administrativas y penales por no impedir el ingreso de un arma al establecimiento, la cual derivó en un homicidio ocurrido durante el fin de semana.

La responsabilidad recae directamente en los dueños y encargados por la falta de controles de seguridad adecuados, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

El alcalde capitalino subrayó que, aunque el local operaba con licencias y permisos vigentes dentro del horario autorizado, los responsables tienen la obligación legal de implementar mecanismos estrictos para evitar el acceso de armas. El bar permanece clausurado y asegurado por la Fiscalía General del Estado mientras avanza la investigación ministerial.

Sanciones podrían derivar en clausura definitiva

El edil precisó que el municipio aplicará las sanciones correspondientes una vez que la autoridad ministerial determine lo conducente. Las medidas podrían incluir una clausura definitiva del establecimiento ubicado en la capital del estado, explicó el funcionario.

"Es una situación en la que evidentemente tendrán que responder los dueños. Es obligación de estos lugares prohibir la entrada de cualquier arma", aseguró Macías Olvera. La normativa vigente exige que los centros nocturnos implementen protocolos de revisión en los accesos para prevenir hechos violentos.

Operativos permanentes cada fin de semana

El municipio mantiene inspecciones permanentes en bares y antros mediante el sistema de cierre digital, además de revisiones físicas y atención a denuncias ciudadanas.

La estrategia protege la integridad de los usuarios y fortalece la seguridad en espacios de entretenimiento nocturno, detalló la administración municipal.

En lo que va de la gestión actual, se han realizado más de 10 mil visitas de inspección a comercios establecidos en Querétaro, de las cuales más de 2 mil 700 derivaron de reportes de la ciudadanía.

Las autoridades han ejecutado 71 clausuras relacionadas con la venta de alcohol en negocios que incumplen las normativas de seguridad y operación.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades penales derivadas del homicidio registrado durante el fin de semana en el interior del bar.

gobiernonegociosseguridadviolencia

Reciente

Mapa de sistemas meteorológicos en México mostrando frente frío que afecta Querétaro e Hidalgo.
San Juan del Río

Ambiente frío y bancos de niebla en Querétaro e Hidalgo

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas en zonas altas de ambas entidades durante las próximas 24 horas.

Gobernador Mauricio Kuri González durante encuentro diplomático con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, España
Editorial

Kuri sostiene encuentro con presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso

El gobernador dialogó con la mandataria española sobre vínculos económicos, turísticos y la nueva ruta aérea Querétaro-Madrid que conecta ambas regiones.

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, durante reunión con directivos de Delta Tecnic para inversión en Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

Delta Tecnic invierte 200 mdp en planta de Pedro Escobedo

La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.

Fiscalía General del Estado de Querétaro confirma localización de adolescente tras Alerta AMBER enero 2026
Editorial

Localizan a Airam Joseline tras Alerta AMBER en Querétaro

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización de la adolescente tras la activación del protocolo de búsqueda el 17 de enero; continúa la búsqueda de tres menores más.