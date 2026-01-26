Ejército desmantela toma clandestina en San Juan del Río

Elementos del 7º Regimiento Mecanizado y seguridad física de Pemex trabajaron durante la madrugada para restablecer el ducto profanado en la zona limítrofe con Hidalgo

Operativo contra toma clandestina San Juan del Río en carretera federal

Elementos del Ejército Mexicano y seguridad de Pemex desmantelaron toma clandestina en carretera Palmillas-Huichapan, entre Cazadero y Puerta de Palmillas en San Juan del Río

FOTO: Rotativo
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 25, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 25 de enero de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano y personal de seguridad física de Pemex aseguraron y desmantelaron una toma clandestina de hidrocarburo localizada en la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan, en el tramo que conecta las comunidades de Cazadero y Puerta de Palmillas.

El hallazgo refuerza los operativos contra el robo de combustible que grupos delincuenciales perpetran en ductos que atraviesan el centro y bajío del país, afectando el abasto regular en la región.

El descubrimiento ocurrió durante la madrugada, cuando personal de inspección detectó la perforación ilegal en el ducto que transporta hidrocarburo hacia diversas entidades.

Elementos del 7º Regimiento Mecanizado de la zona militar ubicada en la comunidad de La Llave resguardaron el perímetro mientras técnicos de Pemex restablecieron la integridad de la línea profanada.

Los trabajos de reparación se extendieron hasta el mediodía para garantizar el sellado completo y evitar derrames que pudieran representar riesgos ambientales o de seguridad para la población cercana.

Toma clandestina San Juan del Río forma parte de patrón regional

La zona donde se localizó la toma clandestina en San Juan del Río presenta características geográficas que facilitan este tipo de actividades ilícitas: terrenos con vegetación irregular, accesos secundarios poco vigilados y cercanía con límites municipales que dificultan la coordinación entre jurisdicciones.

Estas condiciones han convertido al corredor Palmillas-Huichapan en punto recurrente de perforaciones ilegales, según reportes de seguridad federal que documentan la persistencia del fenómeno en municipios queretanos como San Juan del Río y Pedro Escobedo.

Operativo contra toma clandestina San Juan del R\u00edo en carretera federal Operativo de seguridad contra robo de hidrocarburo en ductos de Pemex que atraviesan municipios de Querétaro rotativo.com.mx

Durante la semana se han registrado múltiples detecciones de tomas clandestinas en ductos de Pemex en distintos puntos de ambos municipios, lo que evidencia la presencia activa de células delincuenciales dedicadas al robo de combustible.

Las autoridades federales mantienen patrullajes constantes en los tramos identificados como vulnerables, aunque la extensión de la red de ductos y la complejidad del terreno representan desafíos operativos para garantizar la vigilancia permanente.

¿Qué medidas implementa Pemex contra tomas clandestinas en Querétaro?

Pemex ha reforzado la instalación de sistemas de monitoreo remoto en ductos que atraviesan zonas de alto riesgo, complementados con recorridos terrestres y aéreos coordinados con el Ejército Mexicano.

La estrategia incluye el sellado inmediato de perforaciones detectadas y el restablecimiento de líneas profanadas mediante brigadas especializadas que trabajan bajo protección militar.

Adicionalmente, se mantienen canales de denuncia ciudadana para reportar actividad sospechosa en las inmediaciones de derechos de vía.

La presencia del 7º Regimiento Mecanizado en la región responde a un esquema de coordinación interinstitucional que busca inhibir las operaciones de grupos dedicados al huachicoleo, cuyas acciones no solo representan pérdidas económicas para la paraestatal, sino riesgos de explosiones y contaminación ambiental para comunidades cercanas a los ductos.

Las autoridades han identificado que las tomas clandestinas San Juan del Río suelen conectarse con redes de distribución irregular que abastecen puntos de venta clandestinos en localidades de Querétaro e Hidalgo.

El combate al robo de hidrocarburo en San Juan del Río forma parte de una estrategia nacional que ha permitido reducir en 95% este delito desde 2019, según cifras de Pemex.

Sin embargo, la persistencia de detecciones semanales en municipios queretanos evidencia que grupos delincuenciales continúan intentando explotar la infraestructura petrolera que cruza el estado, particularmente en zonas limítrofes donde la vigilancia enfrenta mayores complejidades territoriales.

pemexseguridadsedenatoma clandestinahuachicol

Reciente

Calles con baches en Querétaro donde 86% de población identifica infraestructura vial como principal problema según evaluación de efectividad del gobierno municipal de Querétaro ENSU INEGI
Editorial

Tres de cada diez queretanos consideran efectivo a su gobierno municipal

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que 32.3 por ciento de la población queretana considera efectivo al gobierno municipal para resolver las principales problemáticas durante el cuarto trimestre de 2025, cifra superior al promedio nacional de 29.9 por ciento.

Pilotaje de movilidad en Querétaro con retornos habilitados previo a obras tren México-QRO
Querétaro

Querétaro inicia pilotaje vial por obras tren México-QRO

El gobierno municipal habilitará retornos y operará carriles en doble sentido para reducir afectaciones previo al arranque de obras federales el lunes 26 de enero.

Docentes en capacitación en cultura de paz en Querétaro mediante estrategias de sana convivencia escolar
Querétaro capital

USEBEQ capacita a 5 mil docentes en cultura de paz

La Unidad de Servicios para la Educación Básica capacitó a cinco mil 114 docentes de inicial, preescolar, primaria y secundaria para crear ambientes escolares de respeto y diálogo mediante estrategias de prevención y detección de situaciones de riesgo.

Toño Pérez, director de JAPAM, realiza entrega de contenedores de agua en San Miguel Arcángel como parte del programa Agua a tu Alcance en San Juan del Río
San Juan del Río

JAPAM entrega contenedores en San Miguel Arcángel

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal entregó 12 contenedores de mil litros como parte del programa Agua a tu Alcance en colaboración con FEMSA, de un total de 50 solicitados por la comunidad.