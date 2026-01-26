San Juan del Río, 25 de enero de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano y personal de seguridad física de Pemex aseguraron y desmantelaron una toma clandestina de hidrocarburo localizada en la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan, en el tramo que conecta las comunidades de Cazadero y Puerta de Palmillas.
El hallazgo refuerza los operativos contra el robo de combustible que grupos delincuenciales perpetran en ductos que atraviesan el centro y bajío del país, afectando el abasto regular en la región.
El descubrimiento ocurrió durante la madrugada, cuando personal de inspección detectó la perforación ilegal en el ducto que transporta hidrocarburo hacia diversas entidades.
Elementos del 7º Regimiento Mecanizado de la zona militar ubicada en la comunidad de La Llave resguardaron el perímetro mientras técnicos de Pemex restablecieron la integridad de la línea profanada.
Los trabajos de reparación se extendieron hasta el mediodía para garantizar el sellado completo y evitar derrames que pudieran representar riesgos ambientales o de seguridad para la población cercana.
Toma clandestina San Juan del Río forma parte de patrón regional
La zona donde se localizó la toma clandestina en San Juan del Río presenta características geográficas que facilitan este tipo de actividades ilícitas: terrenos con vegetación irregular, accesos secundarios poco vigilados y cercanía con límites municipales que dificultan la coordinación entre jurisdicciones.
Estas condiciones han convertido al corredor Palmillas-Huichapan en punto recurrente de perforaciones ilegales, según reportes de seguridad federal que documentan la persistencia del fenómeno en municipios queretanos como San Juan del Río y Pedro Escobedo.
Durante la semana se han registrado múltiples detecciones de tomas clandestinas en ductos de Pemex en distintos puntos de ambos municipios, lo que evidencia la presencia activa de células delincuenciales dedicadas al robo de combustible.
Las autoridades federales mantienen patrullajes constantes en los tramos identificados como vulnerables, aunque la extensión de la red de ductos y la complejidad del terreno representan desafíos operativos para garantizar la vigilancia permanente.
¿Qué medidas implementa Pemex contra tomas clandestinas en Querétaro?
Pemex ha reforzado la instalación de sistemas de monitoreo remoto en ductos que atraviesan zonas de alto riesgo, complementados con recorridos terrestres y aéreos coordinados con el Ejército Mexicano.
La estrategia incluye el sellado inmediato de perforaciones detectadas y el restablecimiento de líneas profanadas mediante brigadas especializadas que trabajan bajo protección militar.
Adicionalmente, se mantienen canales de denuncia ciudadana para reportar actividad sospechosa en las inmediaciones de derechos de vía.
La presencia del 7º Regimiento Mecanizado en la región responde a un esquema de coordinación interinstitucional que busca inhibir las operaciones de grupos dedicados al huachicoleo, cuyas acciones no solo representan pérdidas económicas para la paraestatal, sino riesgos de explosiones y contaminación ambiental para comunidades cercanas a los ductos.
Las autoridades han identificado que las tomas clandestinas San Juan del Río suelen conectarse con redes de distribución irregular que abastecen puntos de venta clandestinos en localidades de Querétaro e Hidalgo.
El combate al robo de hidrocarburo en San Juan del Río forma parte de una estrategia nacional que ha permitido reducir en 95% este delito desde 2019, según cifras de Pemex.
Sin embargo, la persistencia de detecciones semanales en municipios queretanos evidencia que grupos delincuenciales continúan intentando explotar la infraestructura petrolera que cruza el estado, particularmente en zonas limítrofes donde la vigilancia enfrenta mayores complejidades territoriales.