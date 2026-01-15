Gobierno de Kuri destaca coordinación federal contra el crimen en Querétaro

El gobierno estatal destacó la coordinación con autoridades federales que permitió desarticular célula delictiva dedicada al robo de hidrocarburos y autotransporte asentada en el estado.

Gobernador Mauricio Kuri destaca coordinación federal para desarticular célula criminal asentada en Querétaro

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 15, 2026
Querétaro, 15 de enero de 2026. — El gobierno estatal destacó la coordinación con autoridades federales que permitió desarticular una célula delictiva asentada en Querétaro y dedicada al robo de hidrocarburos, autotransporte y otros delitos, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

La operación refuerza la seguridad en Querétaro mediante un trabajo coordinado entre el gobierno federal y el estado.

"Fue, por supuesto, como ya lo comentó el propio secretario de seguridad pública, con toda la cooperación por parte de mi gobierno. Es lo bueno de tener una buena relación", explicó el mandatario estatal.

La célula criminal operaba en carreteras federales que atraviesan Querétaro cometiendo diversos delitos contra transportistas y ductos de hidrocarburos.

El gobierno de Querétaro proporcionó apoyo operativo y logístico a las autoridades federales durante las investigaciones y acciones de campo que culminaron con el desmantelamiento de la estructura criminal. El grupo delictivo estaba asentado en el estado y utilizaba la infraestructura carretera para sus actividades ilícitas.

"Es un tema de carreteras federales, pues nosotros siempre hemos estado apoyando y seguimos colaborando en esta buena relación que tenemos", aseguró Kuri González.

La operación forma parte de la estrategia nacional de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum que privilegia la coordinación entre federación y estados.

El secretario de Seguridad Pública federal anunció previamente los detalles de la operación que permitió desmantelar la célula asentada en territorio queretano. Las autoridades continúan con investigaciones para determinar vínculos con otros grupos criminales.

gobiernoseguridadcriminalidadmauricio kuri

