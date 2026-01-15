El aplicativo "Cuidémonos" funciona como plataforma digital de atención y prevención de violencia de género, ofreciendo rutas de emergencia y acompañamiento para mujeres que enfrentan situaciones de riesgo en el municipio de Querétaro.

La extensión de la campaña hacia instituciones de educación superior responde a la necesidad de fortalecer la prevención en espacios donde converge población joven vulnerable a diversas formas de violencia, explicó la funcionaria municipal durante conferencia de prensa realizada este martes.

La estrategia de comunicación en universidades incluirá material informativo sobre las funcionalidades del aplicativo, talleres de prevención de violencia de género y activación de protocolos de atención en campus universitarios.

Esta fase complementa la difusión masiva ya implementada en el transporte público, donde las paradas de autobús exhiben información sobre la herramienta digital disponible para mujeres queretanas que requieran orientación o atención inmediata ante situaciones de violencia.

La campaña forma parte de las acciones de fortalecimiento y prevención que la Secretaría de la Mujer mantiene activas de manera permanente para articular respuestas institucionales contra la violencia de género.

Garfias Rojas precisó que el anuncio oficial sobre las actividades específicas de la campaña universitaria se realizará a finales de enero o inicios de febrero, una vez concluida la planeación operativa con las instituciones educativas participantes.

Actividades para el 8M en planeación

La secretaría de la Mujer informó que la dependencia mantiene mesas participativas con colectivas feministas y activistas para planear las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se realizarán en el municipio de Querétaro.

El calendario de acciones se encuentra en proceso de diseño mediante sesiones de trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil que tradicionalmente participan en las conmemoraciones de esta fecha.

La funcionaria municipal precisó que actualmente no se ha abordado el tema del apoyo institucional para la adquisición de insumos que colectivos feministas utilizan durante las manifestaciones del 8M.

Sin embargo, sostuvo que la Secretaría de la Mujer mantiene comunicación permanente con activistas y está abierta a la colaboración según los requerimientos que se presenten durante las próximas semanas de planeación conjunta.

El aplicativo "Cuidémonos" representa una herramienta complementaria a los servicios presenciales de atención que ofrece la Secretaría de la Mujer, facilitando el acceso inmediato a información y apoyo mediante dispositivos móviles.

La plataforma digital se suma a las líneas telefónicas de emergencia y centros de atención especializados disponibles las 24 horas en el municipio de Querétaro para mujeres que enfrentan situaciones de violencia en sus diferentes modalidades.

El objetivo de extender la campaña a universidades es generar alianzas estratégicas que permitan incorporar la prevención de violencia de género como tema transversal en la comunidad estudiantil.

La dependencia municipal busca sensibilizar a la población joven sobre las herramientas tecnológicas disponibles y los protocolos de atención institucional para garantizar respuestas oportunas ante situaciones de riesgo que afectan la seguridad e integridad de las mujeres queretanas.