SIPINNA inicia construcción de Estrategia Nacional para proteger a niñez en movilidad.

Ciudad de México, febrero (SEMlac).- La Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) instaló su Grupo de Trabajo para iniciar la construcción de una Estrategia Nacional de Protección Integral dirigida a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.
En la primera reunión participaron autoridades federales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en movilidad humana y derechos de la niñez, con el propósito de establecer un espacio permanente de coordinación interinstitucional que fortalezca la respuesta del Estado ante los riesgos y vulneraciones que enfrenta esta población.
Durante la sesión se presentó la propuesta formal para articular esfuerzos, homologar criterios de actuación y asegurar la implementación efectiva de los instrumentos existentes, bajo los principios de derechos humanos, interés superior de la niñez, no discriminación e interculturalidad.
Las y los integrantes del Grupo coincidieron en la necesidad de contar con un instrumento nacional claro y operativo que oriente políticas públicas y acciones institucionales más allá de respuestas fragmentadas, colocando en el centro las trayectorias y necesidades específicas de la niñez en contextos de migración, tránsito, retorno, refugio y desplazamiento.
La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, subrayó que el Grupo de Trabajo constituye un espacio técnico y de corresponsabilidad institucional. Señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad exige decisiones coordinadas que garanticen su derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia y discriminación.
Con la instalación de este mecanismo, el SIPINNA avanza hacia una respuesta nacional más coherente y efectiva, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con una política de protección integral que no deje a ninguna niña, niño o adolescente atrás, sin importar su lugar de origen o condición migratoria.