Incendio en Villas del Mesón moviliza a Bomberos de Querétaro

Corporación confirma extinción total del fuego sin registro de personas lesionadas.

Personal de Bomberos de Querétaro realiza maniobras de extinción de incendio en domicilio de Villas del Mesón

Elementos de Bomberos atendieron reporte de incendio en domicilio particular de la colonia Villas del Mesón.

Foto: Bomberos Querétaro.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 09, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 09 de febrero, 2026.- Bomberos de Querétaro atendieron un reporte por incendio al interior de un domicilio particular ubicado en la colonia Villas del Mesón. La corporación confirmó que realizó maniobras para el control y extinción total del fuego, descartando personas lesionadas en el lugar.

La emergencia de incendio en Querétaro movilizó a elementos de Bomberos, quienes acudieron al llamado de auxilio en la zona habitacional. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la causa del siniestro ni el estimado de daños materiales.

Personal de Bomberos de Quer\u00e9taro realiza maniobras de extinci\u00f3n de incendio en domicilio de Villas del Mes\u00f3n Elementos de Bomberos atendieron reporte de incendio en domicilio particular de la colonia Villas del Mesón. Foto: Bomberos Querétaro.

La corporación informó que las maniobras de extinción permitieron controlar las llamas de manera efectiva. Los protocolos de seguridad implementados garantizaron que no se registraran víctimas durante el incidente.

Personal de Bomberos de Quer\u00e9taro realiza maniobras de extinci\u00f3n de incendio en domicilio de Villas del Mes\u00f3n Elementos de Bomberos atendieron reporte de incendio en domicilio particular de la colonia Villas del Mesón. Foto: Bomberos Querétaro.

Bomberos Querétaro recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier emergencia de incendio en Villas del Mesón o cualquier otra zona del municipio a través de la línea oficial de emergencias. La pronta notificación permite una respuesta más rápida de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del fuego en el inmueble afectado.

seguridadsucesosincendiobomberos

Reciente

Obras de construcción del tren de pasajeros México-Querétaro en avenida Corregidora Norte con maquinaria pesada y señalización vial en la capital queretana
San Juan del Río

25 familias serán reubicadas por obras del tren de pasajeros en Querétaro

Gobierno federal indemniza ejidatarios y analiza esquemas de reubicación en seis estaciones que atraviesan cuatro estados.

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp
Editorial

Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Operativo alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón del 2 al 8 de febrero de 2026
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro deja 37 detenidos y 35 vehículos en corralón

Municipio aplicó mil 254 pruebas de alcoholemia del 2 al 8 de febrero; 29 hombres y 8 mujeres sancionados.

Estudiantes de ingeniería civil participan en concurso de soluciones viales para cruces críticos en Querétaro con microsimulación
Querétaro

56 estudiantes proponen soluciones viales para cruces críticos en Querétaro

CICQ y Secretaría de Movilidad lanzan concurso con 21 equipos para mejorar intersecciones de avenida Universidad.