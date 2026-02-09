Querétaro, 09 de febrero, 2026.- Bomberos de Querétaro atendieron un reporte por incendio al interior de un domicilio particular ubicado en la colonia Villas del Mesón. La corporación confirmó que realizó maniobras para el control y extinción total del fuego, descartando personas lesionadas en el lugar.

La emergencia de incendio en Querétaro movilizó a elementos de Bomberos, quienes acudieron al llamado de auxilio en la zona habitacional. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la causa del siniestro ni el estimado de daños materiales.

Elementos de Bomberos atendieron reporte de incendio en domicilio particular de la colonia Villas del Mesón. Foto: Bomberos Querétaro.

La corporación informó que las maniobras de extinción permitieron controlar las llamas de manera efectiva. Los protocolos de seguridad implementados garantizaron que no se registraran víctimas durante el incidente.

Bomberos Querétaro recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier emergencia de incendio en Villas del Mesón o cualquier otra zona del municipio a través de la línea oficial de emergencias. La pronta notificación permite una respuesta más rápida de los cuerpos de auxilio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del fuego en el inmueble afectado.