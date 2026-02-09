Gobierno de Querétaro media en conflicto político de Peñamiller; Morena amenaza con juicio político

Secretario de Gobierno busca mesa de diálogo mientras diputados de Morena plantean destitución.

Secretario de Gobierno Eric Gudiño media en conflicto político de Peñamiller Querétaro por posible juicio político contra alcaldesa

Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro, informó que la administración estatal busca facilitar el diálogo en Peñamiller.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 09, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 9 de febrero de 2026. — Un posible juicio político contra la alcaldesa de Peñamiller, Ana Karen Jiménez, podría promoverse ante la Comisión Instructora del Congreso local si la edil no se presenta este lunes ante ciudadanos inconformes, advirtió el diputado local de Morena, Erick Silva.

En respuesta, el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, informó que la administración estatal mantiene comunicación con ambas partes para generar condiciones de diálogo y evitar que el conflicto político en Peñamiller escale en la demarcación.

El diferendo tiene su origen en la remoción de Nallely Díaz como delegada de San Miguel de Palmas hace aproximadamente tres meses, decisión que los legisladores de Morena consideran arbitraria.

Aunque el caso fue resuelto a favor de la delegada destituida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, la inconformidad ciudadana persiste en la zona.

Hasta el momento, la presidenta municipal no ha emitido postura pública sobre la amenaza de juicio político.

Gudiño precisó que el gobierno estatal se mantiene respetuoso de la autonomía del ayuntamiento y que su papel se limita a facilitar el acercamiento entre las partes.

"Hoy estamos generando las condiciones para que puedan sentarse a dialogar respetando, insisto, su propia autonomía municipal", explicó el funcionario.

Además, detalló que las instalaciones municipales continúan operando con normalidad pese al conflicto.

El secretario de Gobierno informó que ha sostenido comunicación directa tanto con la alcaldesa como con el diputado Silva para propiciar una mesa de trabajo que permita alcanzar acuerdos.

El conflicto político de Peñamiller involucra también al diputado federal Gilberto Herrera, quien según el legislador local fue el primero en plantear la ruta del juicio político ante el Congreso.

Morena plantea destitución de alcaldesa de Peñamiller

Silva explicó que si Jiménez no acude al encuentro con los ciudadanos inconformes, el procedimiento podría derivar eventualmente en su destitución.

Según el diputado de Morena, la vía del juicio político fue planteada de manera conjunta con Herrera y responde a lo que ambos legisladores califican como una decisión arbitraria en contra de la delegada de San Miguel de Palmas.

El gobierno estatal reiteró que su función será propiciar condiciones de conciliación y mantener el diálogo como mecanismo para resolver la situación en beneficio de la población de Peñamiller.

Este medio solicitará postura de la presidenta municipal respecto a los señalamientos de los legisladores de Morena.

