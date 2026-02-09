Vinculan a proceso a ladrón de camioneta en plaza de Querétaro

Fiscalía identifica al imputado mediante videograbaciones; juez impone prisión preventiva.

Patrulla de la Policía de Investigación del Delito en operativo por robo de camioneta en Querétaro, sobre Prolongación Corregidora Norte

El juez impuso prisión preventiva al vinculado y otorgó un mes para la investigación complementaria.

Querétaro, 9 de febrero de 2026. — Un hombre fue vinculado a proceso por el robo de una camioneta en un centro comercial ubicado sobre Prolongación Corregidora Norte, en el municipio de Querétaro.

El imputado fue identificado mediante el análisis de videograbaciones recabadas por la Policía de Investigación del Delito, y tras su detención con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, un juez le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima arribó al centro comercial a bordo de su camioneta y la dejó estacionada. Minutos después, el ahora vinculado se apoderó del vehículo y huyó a bordo del mismo.

El caso de robo de camioneta en Querétaro fue integrado por la Fiscalía General del Estado tras la denuncia correspondiente.

Personal de la Policía de Investigación del Delito recabó entrevistas con testigos y obtuvo material de videograbación del centro comercial.

Tras la inspección y digitalización de las grabaciones, los agentes lograron identificar al probable responsable, lo que permitió su posterior localización y captura con el respaldo de elementos de seguridad pública municipal.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo de vehículo. El juez estableció la prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes para que la Fiscalía concluya la investigación complementaria del caso.

