San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. —El alcalde Roberto Cabrera Valencia recorrió la Parroquia de Santo Domingo y la de San Juan Bautista para supervisar el avance de los trabajos de restauración que se realizan en ambos recintos del Centro Histórico.
Acompañado del vicario Luis Miguel Bautista y representantes de Obras Públicas, verificó las intervenciones en techos, muros, pisos, puertas, cantera y alumbrado interior.
La supervisión de la restauración de los templos en San Juan del Río forma parte de las acciones que la administración municipal impulsa para conservar el patrimonio arquitectónico de la zona centro.
Ambas parroquias son referentes históricos y culturales del municipio, con décadas de presencia activa en la vida comunitaria de las familias sanjuanenses.
Durante el recorrido, Cabrera Valencia constató que los trabajos avanzan en la reparación de cubiertas dañadas, el reforzamiento de muros interiores y la sustitución de pisos deteriorados.
También se intervienen las puertas principales de ambos templos, elementos que presentaban desgaste considerable por el paso de los años y la exposición a la intemperie.
Limpieza de cantera y renovación de alumbrado en los templos
Uno de los componentes centrales de la intervención es la limpieza de la piedra de cantera que distingue las fachadas de ambas construcciones.
Los trabajos buscan retirar la acumulación de contaminantes y devolver el aspecto original a los muros exteriores de las parroquias. Además, se aplica pintura en áreas interiores que lo requieren.
El sistema de iluminación interior también forma parte de la restauración. Se renueva el alumbrado en ambos recintos para mejorar las condiciones de los espacios donde los feligreses se congregan a diario.
El recorrido de supervisión abarcó además calles aledañas del Centro Histórico de San Juan del Río para verificar el estado general del entorno.
Las autoridades municipales no precisaron el monto de inversión destinado a estas obras ni la fecha estimada de conclusión de los trabajos de restauración en las dos parroquias.