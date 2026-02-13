El panorama no sorprende al comandante, quien lleva años al frente de la corporación y conoce el patrón estacional. Enero fue el mes más intenso: 230 incendios de pastizal atendidos en 31 días, es decir, un promedio de más de siete llamados diarios solo por esa causa.

A esos se sumaron otro tipo de emergencias hasta alcanzar los 497 servicios generales en el primer mes del año. La primera semana de febrero, aunque con menor volumen, ya acumula 23 incendios de pastizal y 86 servicios de bomberos en total.

Vázquez Viveros explicó que la carga operativa se distribuyó de forma desigual entre las estaciones. La Estación 3, que cubre la zona sur del municipio, registró la mayor actividad durante enero con 83 atenciones por fuego en pastizales.

"Es una zona con muchos terrenos baldíos y parcelas sin cultivar, lo que facilita la propagación", señaló el comandante al referirse a las condiciones que enfrentan sus elementos en esa demarcación.

Distribución de incendios de pastizal por estación en San Juan del Río

La Estación 1 contabilizó 80 servicios de pastizal en enero y 11 en la primera semana de febrero, para un acumulado de 91. La Estación 2 fue la de menor actividad con 67 atenciones en enero y apenas 5 en los primeros días de febrero, sumando 72. Por su parte, la Estación 3 cerró el periodo con 90 incendios de pastizal atendidos tras sumar 7 más en febrero a sus 83 de enero.

El comandante precisó que los incendios de pastizal representan el 43% del total de servicios atendidos en el periodo. "No es solo el fuego en sí, es el desplazamiento, el agua, el desgaste de los equipos y del personal", indicó Vázquez Viveros al describir el impacto acumulado en las brigadas.

A su juicio, la sequía prolongada y las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han agravado la situación, particularmente en zonas periurbanas donde la vegetación seca se convierte en combustible de fácil ignición.

Consultado sobre la capacidad de respuesta, el comandante aseguró que las tres estaciones mantienen operativos permanentes con turnos rotativos de 24 horas.

También confirmó la coordinación con Protección Civil de San Juan del Río para atender emergencias simultáneas, una situación que se ha presentado con frecuencia en las semanas recientes. "Hay días en que las tres estaciones tienen unidades desplegadas al mismo tiempo", reconoció.

El responsable de la corporación no descartó que las cifras sigan en aumento conforme avance la temporada de estiaje, que históricamente alcanza su punto más crítico entre marzo y mayo.

"Estamos en la etapa más difícil del año y apenas va comenzando", advirtió el comandante, quien hizo un llamado a la población para evitar quemas agrícolas sin autorización y no arrojar colillas en zonas con vegetación seca.

Los habitantes de San Juan del Río pueden reportar incendios de pastizal o cualquier emergencia al 911 y número de Bomberos del municipio, disponible las 24 horas del día en las tres estaciones.

Las autoridades también recomiendan mantener limpios los predios baldíos y notificar a Protección Civil sobre terrenos con acumulación de maleza que representen riesgo de incendio.