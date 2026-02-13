Roberto Cabrera supervisa restauración de templos en San Juan del Río

Cabrera Valencia verifica rehabilitación de techos, cantera y alumbrado en Santo Domingo y San Juan Bautista.

Roberto Cabrera Valencia supervisa restauración de templos del Centro Histórico de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la supervisión de obras en las parroquias del Centro Histórico.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de febrero de 2026. —El alcalde Roberto Cabrera Valencia recorrió la Parroquia de Santo Domingo y la de San Juan Bautista para supervisar el avance de los trabajos de restauración que se realizan en ambos recintos del Centro Histórico.

Acompañado del vicario Luis Miguel Bautista y representantes de Obras Públicas, verificó las intervenciones en techos, muros, pisos, puertas, cantera y alumbrado interior.

La supervisión de la restauración de los templos en San Juan del Río forma parte de las acciones que la administración municipal impulsa para conservar el patrimonio arquitectónico de la zona centro.

Ambas parroquias son referentes históricos y culturales del municipio, con décadas de presencia activa en la vida comunitaria de las familias sanjuanenses.

Durante el recorrido, Cabrera Valencia constató que los trabajos avanzan en la reparación de cubiertas dañadas, el reforzamiento de muros interiores y la sustitución de pisos deteriorados.

También se intervienen las puertas principales de ambos templos, elementos que presentaban desgaste considerable por el paso de los años y la exposición a la intemperie.

Limpieza de cantera y renovación de alumbrado en los templos

Uno de los componentes centrales de la intervención es la limpieza de la piedra de cantera que distingue las fachadas de ambas construcciones.

Los trabajos buscan retirar la acumulación de contaminantes y devolver el aspecto original a los muros exteriores de las parroquias. Además, se aplica pintura en áreas interiores que lo requieren.

El sistema de iluminación interior también forma parte de la restauración. Se renueva el alumbrado en ambos recintos para mejorar las condiciones de los espacios donde los feligreses se congregan a diario.

El recorrido de supervisión abarcó además calles aledañas del Centro Histórico de San Juan del Río para verificar el estado general del entorno.

Las autoridades municipales no precisaron el monto de inversión destinado a estas obras ni la fecha estimada de conclusión de los trabajos de restauración en las dos parroquias.

gobiernoroberto cabrerainfraestructurareligion

Reciente

Presidencia municipal de San Juan del Río donde se anunció el recorte de empleados municipales para 2026
San Juan del Río

San Juan del Río recortará cerca de 100 empleados municipales en 2026

Cabrera Valencia anuncia ajustes durante el primer cuatrimestre por presión de pensiones y jubilaciones.

Zona de Prados de San Juan del Río donde se construirán viviendas Infonavit para familias del municipio queretano
San Juan del Río

Cabildo aprueba superficie para 2,000 viviendas de Infonavit en San Juan del Río

Alcalde Cabrera confirma proyección de 10,000 casas para el sexenio y gestión de infraestructura educativa y de salud.

Sesión ordinaria del Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el programa de obra pública 2026 con inversión superior a 9 millones de pesos
San Juan del Río

Cabildo de San Juan del Río aprueba 9 mdp en obra pública 2026

Ayuntamiento aprueba programa de obra pública y dona predios para nueva secundaria.

Expo Empleo Querétaro 2026 en Santa Rosa Jáuregui donde más de 30 empresas ofertarán 800 vacantes del sector industrial y servicios
Editorial

Expo Empleo en Santa Rosa Jáuregui ofertará 800 vacantes con sueldos de hasta 50 mil pesos

Secretaría del Trabajo convoca a feria laboral con más de 30 empresas el próximo martes en Santa Rosa Jáuregui.