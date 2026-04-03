San Juan del Río, 3 de abril de 2026. —Poco más de mil elementos de la Guardia Nacional (GN) operan en territorio queretano como parte del dispositivo federal de Semana Santa, un despliegue que a nivel nacional supera los 50 mil efectivos distribuidos en carreteras, casetas y zonas turísticas de todo el país. La información fue dada a conocer por uno de los mandos operativos de la corporación durante el arranque del operativo vacacional en este municipio. Del total estatal, 230 están asignados a la vigilancia directa de las vías de comunicación, mientras que 800 más se distribuyen en los municipios con el propósito de resguardar la integridad de las familias.

La carretera federal 57, columna vertebral del corredor industrial y turístico del centro del país, concentra buena parte del esfuerzo. En la caseta de Palmillas —punto de confluencia entre Querétaro, Hidalgo y el Estado de México— el aforo vehicular alcanza los 10 mil automotores cada cuatro horas, lo que se traduce en un tránsito promedio de 130 mil vehículos diarios. Esa intensidad de circulación obliga a mantener un despliegue permanente en la autopista México-Querétaro, según explicó el mando de la GN.

Entre los dispositivos activos destacan el operativo Carrusel, que utiliza unidades móviles para regular la velocidad y prevenir siniestros viales, y el operativo Caballero del Camino, diseñado para brindar asistencia mecánica y orientación a conductores que sufran alguna avería en el trayecto. Ambos esquemas funcionan de manera simultánea sobre el tramo federal.

Proximidad social, eje de la estrategia de la Guardia Nacional en Querétaro

La corporación sustenta su operación vacacional en tres ejes: proximidad social —que implica contacto directo y constante con la población—, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y una ejecución articulada a través de los medios humanos y materiales con los que cuenta. El mando operativo indicó que esas premisas han permitido reducir los asaltos en carreteras del estado y mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios del corredor.

El objetivo del operativo, precisó, no se limita al resguardo de los automovilistas particulares; incluye también la protección del autotransporte de carga que circula por la 57, arteria por la que se mueve una proporción significativa de la mercancía que abastece al centro del país. La obtención de información sobre actividades ilícitas en la ruta forma parte de las tareas asignadas al personal desplegado en San Juan del Río y el resto de la entidad.

¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional vigilan las carreteras de Querétaro?

De los mil 30 elementos con presencia en la entidad, 230 se concentran en seguridad vial sobre carreteras federales y 800 cubren labores de vigilancia, patrullaje y proximidad social en zonas urbanas y rurales de los 18 municipios. A nivel nacional, la GN reporta más de 50 mil efectivos activados para el periodo vacacional, cifra que refleja la magnitud del desplazamiento poblacional que se registra cada año durante la Semana Mayor.

La estrategia federal se suma a los operativos estatales y municipales de Semana Santa que ya operan en la entidad, donde la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido el eje rector de la política de seguridad desde 2021. San Juan del Río, segundo municipio en importancia turística del estado, es uno de los puntos donde la presencia de la GN resulta más visible por la confluencia de la autopista 57 y las rutas hacia la Sierra Gorda y la zona limítrofe con Hidalgo.