Guardia Nacional despliega más de mil elementos en Querétaro por Semana Santa

La corporación federal distribuye 230 efectivos en carreteras y 800 más en todo el estado para proteger a familias y transportistas.

Elementos de la Guardia Nacional en operativo de seguridad vial sobre la autopista México-Querétaro en San Juan del Río durante Semana Santa 2026

Personal de la Guardia Nacional durante labores de vigilancia en la caseta de Palmillas, punto de mayor aforo vehicular en el corredor federal 57.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de abril de 2026. —Poco más de mil elementos de la Guardia Nacional (GN) operan en territorio queretano como parte del dispositivo federal de Semana Santa, un despliegue que a nivel nacional supera los 50 mil efectivos distribuidos en carreteras, casetas y zonas turísticas de todo el país. La información fue dada a conocer por uno de los mandos operativos de la corporación durante el arranque del operativo vacacional en este municipio. Del total estatal, 230 están asignados a la vigilancia directa de las vías de comunicación, mientras que 800 más se distribuyen en los municipios con el propósito de resguardar la integridad de las familias.

La carretera federal 57, columna vertebral del corredor industrial y turístico del centro del país, concentra buena parte del esfuerzo. En la caseta de Palmillas —punto de confluencia entre Querétaro, Hidalgo y el Estado de México— el aforo vehicular alcanza los 10 mil automotores cada cuatro horas, lo que se traduce en un tránsito promedio de 130 mil vehículos diarios. Esa intensidad de circulación obliga a mantener un despliegue permanente en la autopista México-Querétaro, según explicó el mando de la GN.

Entre los dispositivos activos destacan el operativo Carrusel, que utiliza unidades móviles para regular la velocidad y prevenir siniestros viales, y el operativo Caballero del Camino, diseñado para brindar asistencia mecánica y orientación a conductores que sufran alguna avería en el trayecto. Ambos esquemas funcionan de manera simultánea sobre el tramo federal.

Proximidad social, eje de la estrategia de la Guardia Nacional en Querétaro

La corporación sustenta su operación vacacional en tres ejes: proximidad social —que implica contacto directo y constante con la población—, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y una ejecución articulada a través de los medios humanos y materiales con los que cuenta. El mando operativo indicó que esas premisas han permitido reducir los asaltos en carreteras del estado y mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios del corredor.

El objetivo del operativo, precisó, no se limita al resguardo de los automovilistas particulares; incluye también la protección del autotransporte de carga que circula por la 57, arteria por la que se mueve una proporción significativa de la mercancía que abastece al centro del país. La obtención de información sobre actividades ilícitas en la ruta forma parte de las tareas asignadas al personal desplegado en San Juan del Río y el resto de la entidad.

¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional vigilan las carreteras de Querétaro?

De los mil 30 elementos con presencia en la entidad, 230 se concentran en seguridad vial sobre carreteras federales y 800 cubren labores de vigilancia, patrullaje y proximidad social en zonas urbanas y rurales de los 18 municipios. A nivel nacional, la GN reporta más de 50 mil efectivos activados para el periodo vacacional, cifra que refleja la magnitud del desplazamiento poblacional que se registra cada año durante la Semana Mayor.

La estrategia federal se suma a los operativos estatales y municipales de Semana Santa que ya operan en la entidad, donde la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido el eje rector de la política de seguridad desde 2021. San Juan del Río, segundo municipio en importancia turística del estado, es uno de los puntos donde la presencia de la GN resulta más visible por la confluencia de la autopista 57 y las rutas hacia la Sierra Gorda y la zona limítrofe con Hidalgo.

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