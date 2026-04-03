Querétaro, 3 de abril de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada contra Román Antonio "N", señalado como el cuarto participante en el secuestro agravado de una persona ocurrido el 15 de octubre de 2020 frente a un establecimiento comercial en la carretera a Chichimequillas, en el municipio de Querétaro.

La víctima permaneció 28 días en cautiverio antes de ser liberada el 12 de noviembre de aquel año, y la captura del imputado se concretó apenas la semana pasada en Cuautla, Morelos.

La Fiscalía General del Estado acreditó ante la autoridad judicial que Román Antonio "N" habría desempeñado un rol específico dentro de la operación criminal: realizar labores de vigilancia sobre los movimientos de la víctima antes del plagio.

Ese seguimiento previo, según la investigación, fue determinante para que el grupo ejecutara la privación de libertad. Como informó este medio, la detención del imputado en Cuautla se logró mediante coordinación con corporaciones de Morelos, luego de que el rastro del hombre se retomara tras permanecer fuera de Querétaro durante un periodo prolongado.

Cuatro detenidos tras cinco años de investigación en Querétaro

Con esta vinculación, la Fiscalía suma cuatro personas procesadas por el mismo caso. Las tres detenciones anteriores se habían concretado en distintas etapas de la investigación, que desde su origen apuntó a una red con roles definidos entre sus integrantes.

El plazo de investigación complementaria quedó fijado en cuatro meses, periodo en el que el Ministerio Público deberá recabar los elementos para formular acusación formal o solicitar el cierre de la carpeta.

¿Qué papel jugó el imputado en el secuestro de 2020 en Querétaro?

De acuerdo con los datos de la Policía de Investigación del Delito, la labor de vigilancia que presuntamente realizó Román Antonio "N" consistió en el reconocimiento de rutinas y entorno de la víctima previo al levantón. La orden de aprehensión se cumplimentó sin incidentes en territorio morelense, y el imputado fue trasladado a Querétaro para enfrentar la audiencia inicial donde se resolvió su situación jurídica.

La Fiscalía no ha precisado si la investigación podría derivar en la identificación de más participantes vinculados con el secuestro agravado en la carretera a Chichimequillas, ni ha detallado las circunstancias en que la víctima fue liberada en noviembre de 2020.