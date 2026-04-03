Querétaro, 3 de abril de 2026. —Un hombre con antecedentes penales por robo fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva tras sustraer mercancía de una tienda en la zona de El Jacal, en la capital queretana.

El imputado ingresó al establecimiento el pasado 5 de marzo, tomó diversos productos y los escondió entre sus prendas para abandonar el lugar sin efectuar el pago, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El robo a comercio en El Jacal se suma a una cadena de episodios similares que la Fiscalía ha judicializado en semanas recientes en distintos puntos de la entidad, desde la capital hasta municipios como Pedro Escobedo y El Marqués.

Al revisar los registros del detenido, la autoridad ministerial documentó que el sujeto acumula varias carpetas de investigación abiertas por hechos de la misma naturaleza, un factor que pesó en la decisión judicial.

Elementos de la Policía Estatal realizaron la captura en flagrancia y pusieron al hombre a disposición del Ministerio Público. La maniobra de ocultar artículos entre la ropa —método frecuente en hurtos a establecimientos de autoservicio— quedó acreditada con los datos de prueba presentados ante el juez de control, según la dependencia.

Prisión preventiva por robo a comercio con historial reincidente en Querétaro

En la audiencia inicial celebrada el 8 de marzo, el juzgador calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado. Como medida cautelar impuso la prisión preventiva justificada, la más severa disponible en el sistema acusatorio, considerando el riesgo de que el sujeto repitiera la conducta delictiva dado su historial.

La Fiscalía cuenta con un plazo de un mes —que vence el 8 de abril— para integrar las diligencias de investigación complementaria y fortalecer el caso ante el tribunal. Durante ese periodo, el imputado permanecerá recluido.

¿Qué pasa con los reincidentes por robo a comercio en Querétaro?

El caso ilustra un patrón que la Fiscalía queretana ha enfrentado con frecuencia: personas procesadas en múltiples ocasiones por delitos patrimoniales que regresan a delinquir. En diciembre pasado, otro hombre con historial similar fue vinculado tras irrumpir con violencia en un negocio de la capital.

La sentencia por robo calificado en Plaza Pabellón, resuelta apenas en marzo, reflejó también la determinación judicial de imponer penas efectivas en estos casos.

El imputado no ha emitido declaraciones públicas sobre los señalamientos.