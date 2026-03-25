México, 25 de marzo de 2026. — Convencieron a un niño de salir de su domicilio con engaños, lo dirigieron hacia el Estado de México para alejarlo de su entorno y, mientras el menor caminaba sin saber que era parte de una trampa, llamaron a su madre para exigirle dinero a cambio de no hacerle daño.

El esquema terminó con la captura de seis personas en operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

El titular de la corporación, Pablo Vázquez Camacho, informó que la denuncia se presentó el pasado 22 de marzo, cuando la madre del menor recibió llamadas y mensajes en los que le aseguraban que su hijo corría peligro.

La respuesta policial incluyó monitoreo a través del C5, análisis de cámaras y rastreo de vehículos hasta ubicar a los presuntos responsables en la zona sur de la capital. El menor fue localizado sano y salvo en Naucalpan, donde recibió atención médica y psicológica inmediata.

La primera captura se produjo en la colonia San Miguel Ajusco, en Tlalpan. Policías interceptaron un automóvil gris que coincidía con las descripciones proporcionadas por la víctima.

En su interior viajaban un hombre de 20 años y una mujer de 26; les hallaron 70 envoltorios con presunta cocaína y 14 bolsitas con aparente marihuana.

Operativos simultáneos en Tlalpan y Coyoacán desarticulan la célula

Minutos después, en el mismo punto, otro hombre de 50 años y una mujer de 41 fueron detenidos en posesión de 60 cápsulas con una sustancia sólida de color rosa y cinco bolsas con marihuana. Un vehículo negro les fue asegurado por la policía capitalina.

La tercera intervención ocurrió en la colonia San Francisco, en Coyoacán. Ahí, los agentes encontraron a un hombre de 51 años y una mujer de 47 manipulando droga dentro de un automóvil rojo que, según la investigación, había servido como punto de recepción del dinero entregado por la madre extorsionada.

En total, la SSC decomisó 150 dosis de distintas sustancias, dos vehículos y puso a los seis detenidos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Las autoridades capitalinas reiteraron la recomendación de no ceder ante llamadas de extorsión y verificar de inmediato el paradero del familiar presuntamente en peligro. El número de denuncia para estos casos es el 089 o la línea 55 5036 3301.