Guardia Nacional activa tres operativos en la México-Querétaro y blinda frontera con Hidalgo para Semana Santa

Teniente coronel Jorge Medina Salazar detalló los operativos en la autopista 57 y la estrategia de contención en los límites con Hidalgo durante Semana Santa 2026.

Elementos de la Guardia Nacional en operativo sobre la autopista México-Querétaro a la altura de San Juan del Río, Querétaro, durante Semana Santa

El teniente coronel Jorge Medina Salazar detalló los tres operativos de la Guardia Nacional activos sobre la autopista México-Querétaro durante Semana Santa 2026: Caballero del Camino, Carrusel y Semana Santa Seguro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. —La Guardia Nacional (GN) opera tres estrategias simultáneas sobre la autopista México-Querétaro durante Semana Santa: el operativo Caballero del Camino, el operativo Carrusel —que despliega unidades móviles para reducir la velocidad de los usuarios y prevenir accidentes— y el operativo Semana Santa Seguro, con puntos fijos de vigilancia y orientación en paraderos.

Así lo detalló el teniente coronel Jorge Medina Salazar, representante del general brigadier Ricardo Meléndez Cervantes, mando de la GN en Querétaro, durante la conferencia del operativo vacacional municipal.

Medina Salazar precisó que el personal de seguridad en vías de comunicación —la unidad con competencia federal sobre el tramo— mantiene presencia permanente sobre la carretera 57 y que el tránsito se incrementará en ambos sentidos durante el periodo vacacional.

El teniente coronel no proporcionó el número de patrullas ni los puntos específicos de despliegue, argumentando que esa información corresponde al titular de la estación de la GN en San Juan del Río.

Lo que sí confirmó es que la estrategia busca reducir la velocidad vehicular, dar orientación a conductores y responder de manera inmediata a cualquier incidente sobre el corredor federal.

Frontera con Hidalgo: bloqueo coordinado tras incidente en carretera 45

La pregunta de Rotativo sobre el patrullaje en los límites de San Juan del Río con Huichapan, Hidalgo —donde ocurrió un incidente previo con un elemento de la GN en la carretera 45— detonó una revelación operativa relevante.

Medina Salazar confirmó que ante ese tipo de situaciones, Querétaro e Hidalgo activan dispositivos coordinados de bloqueo simultáneo: cuando la GN en Hidalgo detecta una situación, la GN en Querétaro despliega contención del lado queretano para evitar que los involucrados crucen la frontera estatal.

"Le damos la contención para evitar que las personas que delincan en el estado de Hidalgo vengan a operar aquí", señaló el teniente coronel.

El oficial precisó que el problema delictivo no se origina en territorio queretano sino en Hidalgo, y que los operativos implementados en la zona han tenido efecto disuasivo: sin indicios de que la situación haya escalado ni de que los responsables de esos hechos operen en la población local. La estrategia de coordinación binacional, dijo, ha funcionado para que la incidencia no se traslade al lado de Querétaro.

¿Qué pasa con el robo de hidrocarburos y las tomas clandestinas en San Juan del Río?

Rotativo también preguntó sobre el impacto del robo de hidrocarburos y las tomas clandestinas en el corredor. Medina Salazar confirmó que ese tema se trabaja en coordinación con la Policía Federal Ministerial de Pemex y la Sedena, con recorridos diarios sobre los derechos de vía del ducto.

No proporcionó cifras de incidencias —aclaró que no es su área directa— pero descartó que se trate de un problema sin atención. La vigilancia sobre la infraestructura de Pemex en el tramo es cotidiana, independientemente del periodo vacacional.a

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