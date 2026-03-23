San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. —La Guardia Nacional (GN) opera tres estrategias simultáneas sobre la autopista México-Querétaro durante Semana Santa: el operativo Caballero del Camino, el operativo Carrusel —que despliega unidades móviles para reducir la velocidad de los usuarios y prevenir accidentes— y el operativo Semana Santa Seguro, con puntos fijos de vigilancia y orientación en paraderos.

Así lo detalló el teniente coronel Jorge Medina Salazar, representante del general brigadier Ricardo Meléndez Cervantes, mando de la GN en Querétaro, durante la conferencia del operativo vacacional municipal.

Medina Salazar precisó que el personal de seguridad en vías de comunicación —la unidad con competencia federal sobre el tramo— mantiene presencia permanente sobre la carretera 57 y que el tránsito se incrementará en ambos sentidos durante el periodo vacacional.

El teniente coronel no proporcionó el número de patrullas ni los puntos específicos de despliegue, argumentando que esa información corresponde al titular de la estación de la GN en San Juan del Río.

Lo que sí confirmó es que la estrategia busca reducir la velocidad vehicular, dar orientación a conductores y responder de manera inmediata a cualquier incidente sobre el corredor federal.

Frontera con Hidalgo: bloqueo coordinado tras incidente en carretera 45

La pregunta de Rotativo sobre el patrullaje en los límites de San Juan del Río con Huichapan, Hidalgo —donde ocurrió un incidente previo con un elemento de la GN en la carretera 45— detonó una revelación operativa relevante.

Medina Salazar confirmó que ante ese tipo de situaciones, Querétaro e Hidalgo activan dispositivos coordinados de bloqueo simultáneo: cuando la GN en Hidalgo detecta una situación, la GN en Querétaro despliega contención del lado queretano para evitar que los involucrados crucen la frontera estatal.

"Le damos la contención para evitar que las personas que delincan en el estado de Hidalgo vengan a operar aquí", señaló el teniente coronel.

El oficial precisó que el problema delictivo no se origina en territorio queretano sino en Hidalgo, y que los operativos implementados en la zona han tenido efecto disuasivo: sin indicios de que la situación haya escalado ni de que los responsables de esos hechos operen en la población local. La estrategia de coordinación binacional, dijo, ha funcionado para que la incidencia no se traslade al lado de Querétaro.

¿Qué pasa con el robo de hidrocarburos y las tomas clandestinas en San Juan del Río?

Rotativo también preguntó sobre el impacto del robo de hidrocarburos y las tomas clandestinas en el corredor. Medina Salazar confirmó que ese tema se trabaja en coordinación con la Policía Federal Ministerial de Pemex y la Sedena, con recorridos diarios sobre los derechos de vía del ducto.

No proporcionó cifras de incidencias —aclaró que no es su área directa— pero descartó que se trate de un problema sin atención. La vigilancia sobre la infraestructura de Pemex en el tramo es cotidiana, independientemente del periodo vacacional.a