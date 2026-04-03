Rescatan a persona que cayó a cisterna en la carretera federal 57 en El Marqués

Elementos de rescate extrajeron a la víctima y paramédicos la reportaron estable tras la emergencia nocturna.

Elementos de Protección Civil de El Marqués realizan rescate de persona en cisterna sobre la autopista federal 57

Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención médica prehospitalaria tras el rescate en la autopista 57.

Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 03, 2026
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El Marqués, 3 de abril de 2026. —Una persona fue rescatada con vida después de caer a una cisterna ubicada sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura de la gasolinera La Noria, en el municipio de El Marqués.

El reporte de emergencia se activó durante la madrugada de este jueves y movilizó a la Coordinación Municipal de Protección Civil, que desplegó a su sección de Rescate para llevar a cabo la extracción.


Elementos de Protecci\u00f3n Civil de El Marqu\u00e9s realizan rescate de persona en cisterna sobre la autopista federal 57 Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención médica prehospitalaria tras el rescate en la autopista 57. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.

Los elementos especializados lograron sacar a la persona del interior de la cisterna mediante maniobras de rescate en la carretera México-Querétaro. Ya en superficie, la sección Médica Prehospitalaria de la misma coordinación brindó atención inmediata.

El paciente se encontraba consciente y con signos vitales estables al momento de la valoración, informó la dependencia municipal a través de sus canales oficiales.

La carretera federal 57, a su paso por El Marqués, registra constante actividad de cuerpos de emergencia por la diversidad de incidentes que se presentan en ese corredor vial. La Coordinación de Protección Civil del municipio mantiene operativos permanentes con sus secciones de Rescate y Médica Prehospitalaria para atender emergencias en El Marqués las 24 horas.


Elementos de Protecci\u00f3n Civil de El Marqu\u00e9s realizan rescate de persona en cisterna sobre la autopista federal 57 Personal de Protección Civil de El Marqués brinda atención médica prehospitalaria tras el rescate en la autopista 57. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.

No se precisaron las circunstancias que provocaron la caída ni la identidad de la persona rescatada. Protección Civil de El Marqués no ha emitido información adicional sobre el incidente.

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