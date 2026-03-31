Aguas negras inundan lateral de la 57 en El Marqués tras obras

Vecinos denuncian que trabajos en la autopista dañaron tubería de drenaje a la altura del kilómetro 200.

Lateral de la carretera 57 inundada por fuga de aguas negras a la altura del kilómetro 200 en El Marqués Querétaro

La lateral de la carretera 57 presenta acumulación de aguas negras que dificultan el tránsito vehicular a la altura de Transpormex en El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 31 de marzo de 2026. — Una fuga de aguas negras mantiene inundada desde hace varios días la lateral de la carretera 57, a la altura del kilómetro 200, donde los trabajos de ampliación de la autopista habrían dañado un ducto de drenaje.

El brote de aguas residuales generó baches profundos y olores fétidos que, según reportan automovilistas y vecinos de la zona, vuelven prácticamente intransitable ese tramo cercano a la empresa Transpormex.

La denuncia ciudadana señala que durante las maniobras de obra en la autopista México-Querétaro se rompió la tubería subterránea de drenaje, lo que provocó el desbordamiento constante de aguas residuales en la lateral.

La acumulación de líquido sobre el pavimento aceleró el deterioro del asfalto y abrió socavones que obligan a los conductores a invadir el carril contrario o, en algunos casos, a buscar rutas alternas para evitar daños vehiculares.

Usuarios de la aplicación Waze ya marcaron el punto con tres señales de peligro vial, justo a un costado de Transpormex, lo que da cuenta de la gravedad del problema.

Lateral de la carretera 57 inundada por fuga de aguas negras a la altura del kil\u00f3metro 200 en El Marqu\u00e9s Quer\u00e9taro La lateral de la carretera 57 presenta acumulación de aguas negras que dificultan el tránsito vehicular a la altura de Transpormex en El Marqués. rotativo.com.mx

El agua estancada, además del riesgo mecánico por los baches, representa una amenaza sanitaria: los olores que desprende el drenaje roto alcanzan a quienes transitan por la zona e incluso a trabajadores de los negocios aledaños.

Fuga de drenaje en la 57 lleva días sin atención en El Marqués

Quienes circulan a diario por la lateral aseguran que la situación se ha agravado con el paso de los días sin que alguna autoridad intervenga para reparar la tubería ni para señalizar adecuadamente el tramo afectado por la fuga.

La falta de respuesta motivó la denuncia pública con la esperanza de presionar a las dependencias responsables.

¿A quién corresponde reparar el ducto de drenaje roto en la 57?

Hasta ahora se desconoce si la reparación del ducto corresponde al municipio de El Marqués o a la empresa encargada de las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro.

Ninguna de las dos instancias ha emitido postura sobre la denuncia ni ha anunciado trabajos para contener la fuga que afecta a decenas de conductores y comercios del kilómetro 200.

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