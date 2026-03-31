El Marqués, 31 de marzo de 2026. — Una fuga de aguas negras mantiene inundada desde hace varios días la lateral de la carretera 57, a la altura del kilómetro 200, donde los trabajos de ampliación de la autopista habrían dañado un ducto de drenaje.
El brote de aguas residuales generó baches profundos y olores fétidos que, según reportan automovilistas y vecinos de la zona, vuelven prácticamente intransitable ese tramo cercano a la empresa Transpormex.
La denuncia ciudadana señala que durante las maniobras de obra en la autopista México-Querétaro se rompió la tubería subterránea de drenaje, lo que provocó el desbordamiento constante de aguas residuales en la lateral.
La acumulación de líquido sobre el pavimento aceleró el deterioro del asfalto y abrió socavones que obligan a los conductores a invadir el carril contrario o, en algunos casos, a buscar rutas alternas para evitar daños vehiculares.
Usuarios de la aplicación Waze ya marcaron el punto con tres señales de peligro vial, justo a un costado de Transpormex, lo que da cuenta de la gravedad del problema.
La lateral de la carretera 57 presenta acumulación de aguas negras que dificultan el tránsito vehicular a la altura de Transpormex en El Marqués. rotativo.com.mx
El agua estancada, además del riesgo mecánico por los baches, representa una amenaza sanitaria: los olores que desprende el drenaje roto alcanzan a quienes transitan por la zona e incluso a trabajadores de los negocios aledaños.
Fuga de drenaje en la 57 lleva días sin atención en El Marqués
Quienes circulan a diario por la lateral aseguran que la situación se ha agravado con el paso de los días sin que alguna autoridad intervenga para reparar la tubería ni para señalizar adecuadamente el tramo afectado por la fuga.
La falta de respuesta motivó la denuncia pública con la esperanza de presionar a las dependencias responsables.
¿A quién corresponde reparar el ducto de drenaje roto en la 57?
Hasta ahora se desconoce si la reparación del ducto corresponde al municipio de El Marqués o a la empresa encargada de las obras de ampliación de la autopista México-Querétaro.
Ninguna de las dos instancias ha emitido postura sobre la denuncia ni ha anunciado trabajos para contener la fuga que afecta a decenas de conductores y comercios del kilómetro 200.