San Juan del Río — 19 de marzo de 2026. —Una intensa movilización policiaca sobre la autopista México-Querétaro terminó esta noche con siete personas detenidas y el aseguramiento de un tractocamión acoplado a un tanque con capacidad de 45 mil litros de presunto combustible ilícito, a la altura del kilómetro 157, en la zona de Cerro Partido, entre Palmillas y San Juan del Río. En el operativo también se localizaron armas de fuego dentro de una camioneta que servía de escolta.
La movilización se originó tras una llamada anónima al 911. El alertante reportó dos pipas con dirección a la Ciudad de México, custodiadas por una camioneta Jeep Cherokee color vino con placas del estado de Hidalgo. Elementos de Policía Municipal activaron el despliegue y ubicaron las unidades en el punto señalado.
Operativos contra huachicol en este tramo carretero no son nuevos; la zona de Palmillas ha registrado incidentes similares ligados al trasiego de hidrocarburos robados.
Siete personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía tras la intercepción en el tramo Palmillas-San Juan del Río. rotativo.com.mx
El tractocamión interceptado es una unidad marca Kenworth Kenmex, de color oscuro, con placas del servicio federal. A bordo viajaba el operador, mientras que seis personas más fueron aseguradas en la camioneta que fungía como escolta. Las armas halladas en el vehículo quedarán sujetas a los peritajes correspondientes.
Pipa de huachicol escapa del operativo en la autopista Méx-Qro
Pese al despliegue, una segunda pipa logró evadir la acción policial y se generó una persecución que no rindió frutos. Elementos de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, se sumaron al intento de intercepción sin conseguir el aseguramiento de la unidad prófuga. Hasta el momento no se ha informado sobre su localización.
Los siete detenidos, quienes de manera preliminar refirieron ser originarios de Hidalgo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río. La camioneta fue trasladada a un corralón oficial.
¿Quién investiga el decomiso de la pipa con huachicol?
La pipa asegurada quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación por un probable delito contra el patrimonio de la nación en materia de hidrocarburos robados, ilícito tipificado en el fuero federal. La identificación plena de los detenidos y el volumen exacto de combustible contenido en el tanque serán determinados por las autoridades ministeriales en las próximas horas.