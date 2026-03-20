Caen siete con pipa de huachicol en la autopista Méx-Qro en San Juan del Río

Policía Municipal intercepta tractocamión con combustible ilícito tras denuncia al 911 en el tramo Palmillas-San Juan del Río.

Operativo contra pipa de huachicol en autopista Méx-Qro San Juan del Río Cerro Partido Palmillas Querétaro

Siete personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía tras la intercepción en el tramo Palmillas-San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río — 19 de marzo de 2026. —Una intensa movilización policiaca sobre la autopista México-Querétaro terminó esta noche con siete personas detenidas y el aseguramiento de un tractocamión acoplado a un tanque con capacidad de 45 mil litros de presunto combustible ilícito, a la altura del kilómetro 157, en la zona de Cerro Partido, entre Palmillas y San Juan del Río. En el operativo también se localizaron armas de fuego dentro de una camioneta que servía de escolta.

La movilización se originó tras una llamada anónima al 911. El alertante reportó dos pipas con dirección a la Ciudad de México, custodiadas por una camioneta Jeep Cherokee color vino con placas del estado de Hidalgo. Elementos de Policía Municipal activaron el despliegue y ubicaron las unidades en el punto señalado.

Operativos contra huachicol en este tramo carretero no son nuevos; la zona de Palmillas ha registrado incidentes similares ligados al trasiego de hidrocarburos robados.

Operativo contra pipa de huachicol en autopista M\u00e9x-Qro San Juan del R\u00edo Cerro Partido Palmillas Quer\u00e9taro Siete personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía tras la intercepción en el tramo Palmillas-San Juan del Río. rotativo.com.mx

El tractocamión interceptado es una unidad marca Kenworth Kenmex, de color oscuro, con placas del servicio federal. A bordo viajaba el operador, mientras que seis personas más fueron aseguradas en la camioneta que fungía como escolta. Las armas halladas en el vehículo quedarán sujetas a los peritajes correspondientes.

Pipa de huachicol escapa del operativo en la autopista Méx-Qro

Pese al despliegue, una segunda pipa logró evadir la acción policial y se generó una persecución que no rindió frutos. Elementos de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, se sumaron al intento de intercepción sin conseguir el aseguramiento de la unidad prófuga. Hasta el momento no se ha informado sobre su localización.

Los siete detenidos, quienes de manera preliminar refirieron ser originarios de Hidalgo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río. La camioneta fue trasladada a un corralón oficial.

¿Quién investiga el decomiso de la pipa con huachicol?

La pipa asegurada quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación por un probable delito contra el patrimonio de la nación en materia de hidrocarburos robados, ilícito tipificado en el fuero federal. La identificación plena de los detenidos y el volumen exacto de combustible contenido en el tanque serán determinados por las autoridades ministeriales en las próximas horas.

gobierno sucesos seguridad huachicol

Reciente

Toma de protesta del Consejo Directivo CANACINTRA Querétaro 2026-2027 en el Centro de Innovación BLOQUE con Felifer Macías y Mauricio Kuri González
Editorial

CANACINTRA Querétaro instala su Consejo Directivo 2026-2027 en BLOQUE

Municipio y gobierno estatal respaldan la nueva dirigencia industrial con sede en el Centro de Innovación BLOQUE.

Foro sobre paridad política y retos legislativos en la sede del Congreso del Estado de Querétaro, marzo de 2026.
Legislatura

Legislatura de Querétaro acoge tercer foro sobre paridad política y retos legislativos

Tres colectivas nacionales debaten retos legislativos y agendas pendientes en los partidos políticos.

Diputada Sully Mauricio Sixtos en mesa de armonización Ley General de Aguas en Tequisquiapan, Querétaro
Legislatura

Campesinos al centro: diputada impulsa nueva Ley de Aguas en Tequisquiapan

Sully Mauricio Sixtos reúne autoridades y productores para blindar el acceso hídrico rural en Querétaro

Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalización del aborto al Congreso de Querétaro, marzo 2026
Legislatura

Frente Nacional por la Familia lleva 64 mil firmas al Congreso de Querétaro para frenar la despenalización del aborto

El Frente Nacional por la Familia registra la movilización ciudadana más amplia en el tema y exige que el pleno declare el 25 de marzo Día Estatal de la Vida.