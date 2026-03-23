Falta de precaución y confusión con franja de grúas, detrás de accidentes en rampa de frenado de la México-Querétaro

Conductores habrían ingresado a la rampa sin advertirlo y continuado por la franja de concreto para grúas, diseñada para transporte pesado sin frenos en la bajada del Cerro Partido.

Rampa de frenado de emergencia en el kilómetro 158.2 de la autopista México-Querétaro, antes del primer acceso a San Juan del Río, con franja de concreto para grúas visible

La rampa de frenado del kilómetro 158.2 está diseñada para detener transporte de carga pesada sin frenos en la bajada del Cerro Partido; la franja de concreto adyacente es exclusiva para grúas de rescate.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Dos accidentes ocurridos en las últimas semanas en la rampa de frenado de emergencia ubicada en el kilómetro aproximado 158.2 de la autopista México-Querétaro, metros antes del primer acceso a San Juan del Río, pusieron en debate este lunes la seguridad de esa zona del corredor. Uno de los siniestros cobró una vida.

En ambos casos, el factor común apunta a la falta de precaución de los conductores: habrían ingresado a la rampa sin advertirlo y continuado por la franja de concreto que sirve de plataforma para las grúas que remolcan al transporte de carga pesada que llega sin frenos tras descender la pronunciada pendiente del Cerro Partido.

Esa franja de concreto no es un carril. Está diseñada exclusivamente para el posicionamiento de equipos de rescate y arrastre cuando un vehículo de carga activa la rampa de emergencia. Un conductor que la tome como vía transitable se adentra en una zona sin salida convencional, con las consecuencias que los dos accidentes recientes ilustran.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia, al responder preguntas de la prensa durante la conferencia del operativo de Semana Santa, reconoció el problema aunque defendió la señalética existente: línea roja visible, cuadrícula en blanco y rojo, y señalización diferenciada para los carriles de alta y baja velocidad.

"La señalética está perfectamente clara", sostuvo, sin explicar por qué dos conductores recientes no la leyeron a tiempo.

Municipio gestiona revisión con la SCT antes del pico vacacional

Cabrera Valencia anunció que llevará el tema a una mesa de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del ingeniero Carlos Villaseñor.

La autopista 57 es federal; el municipio no tiene facultades directas sobre su infraestructura ni sobre el mantenimiento de las rampas. Lo que sí puede hacer —y dijo que hará— es documentar los hechos y plantear formalmente la revisión de las condiciones del sitio ante la dependencia competente.

¿Por qué es peligrosa la bajada del Cerro Partido en la autopista 57?

El tramo del Cerro Partido, en el descenso hacia San Juan del Río, es uno de los más exigentes del corredor México-Querétaro para el transporte de carga.

La pendiente sostenida somete los sistemas de frenos a un desgaste acelerado; los vehículos que pierden capacidad de frenado en ese punto tienen como única salida la rampa de emergencia del kilómetro 158.2.

Para el transporte pesado, activar esa rampa es un procedimiento que los operadores conocen. Para un conductor de vehículo ligero que entra por error, la franja de concreto puede parecer una continuación del camino hasta que ya no hay marcha atrás.

La Guardia Nacional (GN) mantiene presencia en el corredor desde la estación de Palmillas, con personal de seguridad en vías de comunicación con jurisdicción federal sobre el tramo.

Durante Semana Santa ese personal se reforzará de manera coordinada con la policía municipal, aunque el corredor registrará su mayor volumen de tráfico del año a partir de este fin de semana, con flujo sostenido desde la zona metropolitana del Valle de México hacia destinos del norte y el Bajío.

La SCT no ha emitido postura sobre los dos accidentes recientes ni sobre el estado de la rampa.

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