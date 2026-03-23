San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Dos accidentes ocurridos en las últimas semanas en la rampa de frenado de emergencia ubicada en el kilómetro aproximado 158.2 de la autopista México-Querétaro, metros antes del primer acceso a San Juan del Río, pusieron en debate este lunes la seguridad de esa zona del corredor. Uno de los siniestros cobró una vida.

En ambos casos, el factor común apunta a la falta de precaución de los conductores: habrían ingresado a la rampa sin advertirlo y continuado por la franja de concreto que sirve de plataforma para las grúas que remolcan al transporte de carga pesada que llega sin frenos tras descender la pronunciada pendiente del Cerro Partido.

Esa franja de concreto no es un carril. Está diseñada exclusivamente para el posicionamiento de equipos de rescate y arrastre cuando un vehículo de carga activa la rampa de emergencia. Un conductor que la tome como vía transitable se adentra en una zona sin salida convencional, con las consecuencias que los dos accidentes recientes ilustran.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia, al responder preguntas de la prensa durante la conferencia del operativo de Semana Santa, reconoció el problema aunque defendió la señalética existente: línea roja visible, cuadrícula en blanco y rojo, y señalización diferenciada para los carriles de alta y baja velocidad.

"La señalética está perfectamente clara", sostuvo, sin explicar por qué dos conductores recientes no la leyeron a tiempo.

Municipio gestiona revisión con la SCT antes del pico vacacional

Cabrera Valencia anunció que llevará el tema a una mesa de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del ingeniero Carlos Villaseñor.

La autopista 57 es federal; el municipio no tiene facultades directas sobre su infraestructura ni sobre el mantenimiento de las rampas. Lo que sí puede hacer —y dijo que hará— es documentar los hechos y plantear formalmente la revisión de las condiciones del sitio ante la dependencia competente.

¿Por qué es peligrosa la bajada del Cerro Partido en la autopista 57?

El tramo del Cerro Partido, en el descenso hacia San Juan del Río, es uno de los más exigentes del corredor México-Querétaro para el transporte de carga.

La pendiente sostenida somete los sistemas de frenos a un desgaste acelerado; los vehículos que pierden capacidad de frenado en ese punto tienen como única salida la rampa de emergencia del kilómetro 158.2.

Para el transporte pesado, activar esa rampa es un procedimiento que los operadores conocen. Para un conductor de vehículo ligero que entra por error, la franja de concreto puede parecer una continuación del camino hasta que ya no hay marcha atrás.

La Guardia Nacional (GN) mantiene presencia en el corredor desde la estación de Palmillas, con personal de seguridad en vías de comunicación con jurisdicción federal sobre el tramo.

Durante Semana Santa ese personal se reforzará de manera coordinada con la policía municipal, aunque el corredor registrará su mayor volumen de tráfico del año a partir de este fin de semana, con flujo sostenido desde la zona metropolitana del Valle de México hacia destinos del norte y el Bajío.

La SCT no ha emitido postura sobre los dos accidentes recientes ni sobre el estado de la rampa.