Operativo permanente revisa peso y dimensiones de carga en la México-Querétaro

Inspectores federales y Guardia Nacional verifican cumplimiento de la NOM-012 en el kilómetro 186 con dirección a la Ciudad de México.

Báscula de revisión de pesos y dimensiones para transporte de carga en la autopista México-Querétaro a la altura de Calamanda

Inspectores de la SICT verifican el peso bruto vehicular de un tractocamión en el Centro de Control Fijo de Calamanda, kilómetro 186 de la autopista 57.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — Ningún camión de carga la libra. Todo vehículo que rueda por la autopista México-Querétaro con rumbo a la Ciudad de México pasa obligatoriamente por la báscula del Centro de Control Fijo de Pesos y Dimensiones de Calamanda, instalado en el kilómetro 186, dentro del municipio de Pedro Escobedo.

Ahí operan, de forma permanente, inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con elementos de la Guardia Nacional.

El punto no es nuevo, pero su relevancia en este tramo de la 57 tiene una razón concreta: está ubicado justo antes del descenso hacia San Juan del Río, uno de los tramos con mayor historial de accidentes graves en toda la ruta.

Con más de 400 siniestros anuales registrados en años recientes, la carretera México-Querétaro figura entre las autopistas con mayor incidencia de colisiones en el país.

En las instalaciones, las unidades son canalizadas hacia la báscula donde se mide el peso eje por eje hasta obtener el peso bruto vehicular.

B\u00e1scula de revisi\u00f3n de pesos y dimensiones para transporte de carga en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de Calamanda Las básculas registran el peso eje por eje de cada unidad de carga que circula con dirección a la Ciudad de México. rotativo.com.mx

El parámetro de referencia es la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, que fija los límites máximos de peso y dimensiones para vehículos de carga en vías federales. Pero la revisión va bastante más allá del pesaje.

Los inspectores también comprueban las medidas físicas de cada unidad —alto, ancho y largo—, las condiciones mecánicas del vehículo y la documentación que debe portar el operador: permiso de autotransporte federal, tarjeta de circulación, constancia de capacidad y dimensiones, y la carta porte que ampara la mercancía.

Una unidad puede pesar dentro del rango permitido y aun así ser sancionada si algún papel no está en orden o el vehículo presenta fallas mecánicas visibles.

Qué sanciones enfrentan las unidades con sobrepeso en la autopista 57

El Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte es claro en un punto: si una unidad rebasa en más de 10% el peso autorizado por la NOM-012, puede ser impedida de continuar su marcha hasta que el transportista descargue el excedente. La multa llega de todas formas.

Las sanciones económicas por exceso de peso se encuentran entre las más altas del tabulador federal de infracciones en carreteras.

El caso más costoso es el de unidades que circulan con una configuración vehicular no autorizada —doble semirremolque sin permiso expreso de la SICT, por ejemplo—: la sanción asciende a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que al valor vigente equivale a más de 54 mil pesos. Además de la multa, la unidad puede ser remitida al corralón.

La Guardia Nacional aplica sus propias sanciones con base en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal: van desde amonestaciones por falta de documentación hasta el retiro de circulación por condiciones mecánicas deficientes.


B\u00e1scula de revisi\u00f3n de pesos y dimensiones para transporte de carga en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a la altura de Calamanda Las básculas registran el peso eje por eje de cada unidad de carga que circula con dirección a la Ciudad de México. rotativo.com.mx

¿A quién aplica la revisión en Calamanda?

El operativo alcanza a toda unidad de autotransporte federal de carga que transite en dirección a la Ciudad de México, sin distinción entre servicio público o privado.

Tractocamiones con semirremolque, unidades articuladas, dobles remolques, camiones unitarios y vehículos con materiales peligrosos son canalizados a la báscula. Vehículos particulares y transporte de pasajeros quedan fuera del esquema de revisión.

Calamanda es parte de la red de puntos fijos de inspección que la SICT mantiene en las principales carreteras federales del país.

Hasta la fecha de esta publicación, ni la SICT ni la Guardia Nacional han difundido cifras sobre el número de unidades revisadas o sancionadas en este punto durante 2026 — un dato que permitiría evaluar el impacto real del operativo en el tramo más accidentado de la ruta.

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