San Juan del Río, 19 de marzo de 2026.- Un camión materialista y una camioneta chocaron de costado en la rotonda ubicada sobre Prolongación Avenida México, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el parque industrial de San Juan del Río, luego de que ambos conductores intentaron ganar el paso al mismo tiempo. No se reportaron personas lesionadas.
El percance ocurrió tras el ingreso del camión de carga desde la Autopista México-Querétaro hacia Prolongación Avenida México.
Al llegar a la glorieta, el vehículo pesado y la camioneta coincidieron en el mismo punto de circulación, lo que derivó en el impacto lateral entre ambas unidades. La colisión dejó parcialmente obstruida la vialidad en la zona del parque industrial durante varios minutos.
Elementos de Tránsito Municipal de San Juan del Río se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y restablecer el flujo vehicular en el área, que registra tráfico constante de unidades de carga por su cercanía con la autopista.