Choque entre camión y camioneta obstruye vialidad frente a Fiscalía en San Juan del Río

Ambos conductores disputaron el paso en la glorieta de Prolongación Avenida México; tránsito tomó conocimiento

Camión materialista y camioneta tras choque lateral en rotonda de Prolongación Avenida México frente a Fiscalía en parque industrial de San Juan del Río

El camión materialista ingresó a Prolongación Avenida México desde la Autopista México-Querétaro momentos antes del choque registrado en la rotonda del parque industrial de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de marzo de 2026.- Un camión materialista y una camioneta chocaron de costado en la rotonda ubicada sobre Prolongación Avenida México, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el parque industrial de San Juan del Río, luego de que ambos conductores intentaron ganar el paso al mismo tiempo. No se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió tras el ingreso del camión de carga desde la Autopista México-Querétaro hacia Prolongación Avenida México.

Al llegar a la glorieta, el vehículo pesado y la camioneta coincidieron en el mismo punto de circulación, lo que derivó en el impacto lateral entre ambas unidades. La colisión dejó parcialmente obstruida la vialidad en la zona del parque industrial durante varios minutos.

Elementos de Tránsito Municipal de San Juan del Río se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y restablecer el flujo vehicular en el área, que registra tráfico constante de unidades de carga por su cercanía con la autopista.

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