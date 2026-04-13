Hallan pipa con 25 mil litros de hidrocarburo abandonada en gasolinera de San Juan del Río

La policía acordona la zona e investiga procedencia del cargamento tras reporte ciudadano de presunta fuga sobre Paseo Central

Pipa con 25 mil litros de hidrocarburo abandonada en gasolinera sobre Paseo Central en San Juan del Río.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron al reporte ciudadano que alertó sobre una posible fuga en la pipa abandonada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — Una pipa con capacidad de 25 mil litros de hidrocarburo fue localizada en aparente abandono dentro de las instalaciones de una gasolinera sobre Paseo Central en San Juan del Río, en un hallazgo que la policía municipal investiga este lunes para determinar la procedencia del cargamento y la identidad de quienes la dejaron en el lugar.

La unidad ostenta la leyenda de transporte de material peligroso y quedó estacionada a un costado de un tráiler, sin operador a la vista y sin documentación visible que justificara su presencia en el predio.

El operativo se activó tras un reporte ciudadano que alertó sobre una posible fuga en el contenedor. Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil acudieron al sitio y descartaron la fuga, aunque confirmaron que la pipa transportaba hidrocarburo y que la unidad efectivamente había sido abandonada.

La zona fue acordonada para realizar el reporte correspondiente y permitir las diligencias que esclarezcan quién o quiénes dejaron el vehículo, su origen y el destino del combustible que transportaba.

El hallazgo se inscribe en un patrón que las propias autoridades municipales han calificado de escalada del huachicoleo en San Juan del Río.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, confirmó en septiembre pasado el desmantelamiento sistemático de instalaciones ilegales de extracción de hidrocarburos y el decomiso recurrente de pipas y vehículos utilizados para el transporte clandestino del combustible robado.

El caso de este lunes contrasta con los aseguramientos típicos del corredor: las pipas con hidrocarburo ilícito habitualmente son interceptadas en movimiento sobre la autopista México-Querétaro o en caminos secundarios, no abandonadas en zonas urbanas con afluencia ciudadana.

Pipa con 25 mil litros de hidrocarburo abandonada en gasolinera sobre Paseo Central en San Juan del R\u00edo. Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron al reporte ciudadano que alertó sobre una posible fuga en la pipa abandonada. rotativo.com.mx

El 30 de enero pasado, una unidad similar fue interceptada tras persecución en la zona del Trébol después de que el conductor ignoró el alto de la Guardia Nacional en Pedro Escobedo.

Aquel operativo terminó con disparos contra la pipa para detener su marcha y un detenido puesto a disposición federal.

El abandono de una unidad de 25 mil litros en pleno Paseo Central plantea preguntas que la policía deberá esclarecer: si hubo un intento fallido de descarga clandestina, si los responsables huyeron al detectar presencia policial en la zona o si la unidad fue dejada deliberadamente para evadir un seguimiento.

La capacidad del tanque coincide con los volúmenes que las redes regionales del huachicol han manejado en los últimos meses, particularmente en el corredor que conecta San Juan del Río con el municipio mexiquense de Polotitlán, cuarto lugar nacional en tomas clandestinas del Estado de México durante el primer trimestre de 2025.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado si el hidrocarburo localizado en la pipa será sometido a peritajes para determinar si corresponde a combustible legalmente comercializado o a producto sustraído de ductos de Pemex.

Tampoco se ha informado sobre la apertura formal de carpeta de investigación ni si el caso quedará bajo competencia de la Fiscalía General de la República, autoridad que conoce los delitos contra el patrimonio de la nación en materia de hidrocarburos.

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