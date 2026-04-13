San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — Una pipa con capacidad de 25 mil litros de hidrocarburo fue localizada en aparente abandono dentro de las instalaciones de una gasolinera sobre Paseo Central en San Juan del Río, en un hallazgo que la policía municipal investiga este lunes para determinar la procedencia del cargamento y la identidad de quienes la dejaron en el lugar.

La unidad ostenta la leyenda de transporte de material peligroso y quedó estacionada a un costado de un tráiler, sin operador a la vista y sin documentación visible que justificara su presencia en el predio.

El operativo se activó tras un reporte ciudadano que alertó sobre una posible fuga en el contenedor. Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil acudieron al sitio y descartaron la fuga, aunque confirmaron que la pipa transportaba hidrocarburo y que la unidad efectivamente había sido abandonada.

La zona fue acordonada para realizar el reporte correspondiente y permitir las diligencias que esclarezcan quién o quiénes dejaron el vehículo, su origen y el destino del combustible que transportaba.

El hallazgo se inscribe en un patrón que las propias autoridades municipales han calificado de escalada del huachicoleo en San Juan del Río.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Orlando Chávez Landaverde, confirmó en septiembre pasado el desmantelamiento sistemático de instalaciones ilegales de extracción de hidrocarburos y el decomiso recurrente de pipas y vehículos utilizados para el transporte clandestino del combustible robado.

El caso de este lunes contrasta con los aseguramientos típicos del corredor: las pipas con hidrocarburo ilícito habitualmente son interceptadas en movimiento sobre la autopista México-Querétaro o en caminos secundarios, no abandonadas en zonas urbanas con afluencia ciudadana.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron al reporte ciudadano que alertó sobre una posible fuga en la pipa abandonada. rotativo.com.mx

El 30 de enero pasado, una unidad similar fue interceptada tras persecución en la zona del Trébol después de que el conductor ignoró el alto de la Guardia Nacional en Pedro Escobedo.

Aquel operativo terminó con disparos contra la pipa para detener su marcha y un detenido puesto a disposición federal.

El abandono de una unidad de 25 mil litros en pleno Paseo Central plantea preguntas que la policía deberá esclarecer: si hubo un intento fallido de descarga clandestina, si los responsables huyeron al detectar presencia policial en la zona o si la unidad fue dejada deliberadamente para evadir un seguimiento.

La capacidad del tanque coincide con los volúmenes que las redes regionales del huachicol han manejado en los últimos meses, particularmente en el corredor que conecta San Juan del Río con el municipio mexiquense de Polotitlán, cuarto lugar nacional en tomas clandestinas del Estado de México durante el primer trimestre de 2025.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado si el hidrocarburo localizado en la pipa será sometido a peritajes para determinar si corresponde a combustible legalmente comercializado o a producto sustraído de ductos de Pemex.

Tampoco se ha informado sobre la apertura formal de carpeta de investigación ni si el caso quedará bajo competencia de la Fiscalía General de la República, autoridad que conoce los delitos contra el patrimonio de la nación en materia de hidrocarburos.