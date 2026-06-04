Sheinbaum deja a estados y empresas la decisión sobre clases y home office en el Mundial

Ciudad de México, 4 de junio de 2026.- No habrá un día no laborable a nivel nacional por el Mundial de Futbol 2026: la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de cada estado y de cada empresa la decisión sobre clases en línea y home office para el día del partido inaugural.

Cuestionada en la conferencia matutina sobre si todo el país podría tomar clases a distancia o trabajar medio día, la mandataria marcó la diferencia entre el ámbito federal y el local. "A nivel nacional, ya es distinto, ya cada estado tiene que tomar su propia decisión", respondió desde Palacio Nacional.

¿Habrá home office por el Mundial 2026?

La respuesta depende de dónde viva y trabaje cada persona. En el sector público local, la Ciudad de México entró en contacto con la autoridad laboral para dar facilidades a sus trabajadores.

En la iniciativa privada, la decisión corresponde a cada empresa, pues declarar un día no laborable activa disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como el pago de horas extra.

La presidenta condicionó cualquier ajuste a que se garanticen las condiciones para el desarrollo de la inauguración y de los partidos, sin afectar la operación de servicios. El criterio, dijo, es que la fiesta deportiva conviva con la actividad cotidiana.

Qué se decidió en la Ciudad de México

En la capital del país se anunció la suspensión de clases para el 11 de junio, fecha del partido inaugural. Es la medida local más concreta hasta ahora, mientras el resto de las entidades define su propio esquema conforme avanza el calendario del torneo.

El debate sobre la jornada se da en paralelo a la preparación de las sedes alternas. En Querétaro, la capital montó la Zona Fest en el Estadio Corregidora y organizó un Fan Fest con pantallas para seguir los encuentros.

La definición sobre clases y trabajo en el estado quedará en manos del gobierno local y de los empleadores, según el marco que trazó la federación.